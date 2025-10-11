Nyland, fijo para Solbakken en la goleada de Noruega a Israel (5-0)

Orjan Nyland, portero del Sevilla FC, ha sido titular y ha disputado el encuentro completo de Noruega ante Israel, valedero para la clasificación del próximo Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. El guardameta es un fijo hasta el momento para el seleccionador, ... Stale Solbakken, en el camino hacia la Copa del Mundo del próximo verano que el combinado nórdico tiene bastante encarrilado.

El duelo de la tarde de este sábado disputado en el Ullevaal Stadion de Oslo fue un paseo para Noruega, dado que venció por 5 a 0, con tres goles de Haaland y dos goles en propia puerta de futbolistas israelíes. Nyland, sobrio bajo palos, tuvo poco trabajo y logró mantener su portería a cero, una buena noticia en lo personal para el meta, ahora que en el Sevilla está siendo suplente por el buen momento de Vlachodimos.

Con esta nueva goleada, Noruega encabeza el Grupo I de la fase de clasificación europea para el Mundial de 2026 con pleno de 18 puntos en los seis partidos disputados hasta el momento. Italia es segunda con 9 puntos, con tres victorias y una derrota en los cuatro partidos que han disputado hasta ahora (comenzaron dos jornadas más tarde esta fase de clasificación). Los transalpinos, principal rival de Noruega, juegan a partir de las 20.45 frente a Estonia en Tallin. El conjunto italiano, dirigido por Gennaro Gattuso, no sólo debe darle la vuelta en cuanto a puntos a la distancia con Noruega, sino que también debería hacerlo en la diferencia de goles en caso de empate a puntos, puesto que sólo obtendrá el billete directo para el Mundial el primero de grupo, mientras que el segundo jugará la eliminatoria de clasificación. En el primer duelo directo entre ellos, los nórdicos ganaron por un contundente 3 a 0 a los italianos.

Este próximo martes 14 de octubre, Noruega descansará en la fase de clasificación para el Mundial del verano que viene, pero jugará un encuentro amistoso frente a Nueva Zelanda, también en Oslo (18 horas).

El otro jugador sevillista que tenía partido con su selección en la jornada de este sábado era Nemanja Gudelj. Finalmente, el seleccionador balcánico, Dragan Stojković, decidió no darle dorsal para el duelo ante Albania que se juega a partir de las 20.45 horas, así que tendrá que esperar su oportunidad en el duelo del martes frente a Andorra en el Principado.