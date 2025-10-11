Suazo, capitán general de Chile en la victoria ante Perú (2-1)

Fichaje indiscutible para Almeyda en el Sevilla FC y capitán general en su selección, donde comanda la reconstrucción del combinado chileno tras el final de ciclo de iconos históricos en el cuadro andino. Gabriel Suazo cerró en la madrugada de este sábado ... sus compromisos de octubre con la selección de Chile, venciendo en un amistoso por 2-1 a Perú.

La Roja se llevó el triunfo tras remontar el tanto de César Inga en la primera parte gracias a los goles en la recta final de Ben Brereton y Maxi Gutiérrez. El lateral sevillista volvió a lucir el brazalete de capitán y disputó los 90 minutos en el encuentro celebrado en el Estadio Bicentenario de la Florida, en Santiago.

Suazo, un líder nato para sus compañeros, sólo necesitó un mes de competición con el Sevilla FC para lucir la cinta de capitán. Lo hizo en los últimos 20 minutos de partido contra el Villarreal y es algo que ha conseguido en todos sus equipos. En su anterior club, el Toulouse, tardó menos de un año en colocarse el brazalete, sin manejar siquiera el idioma francés, mientras que en el equipo de sus orígenes, Colo-Colo, portó la 'jineta' desde muy joven, con 23 años.

Este ha sido el único compromiso de Suazo en este parón de selecciones de octubre tras haber concluido ya las eliminatorias de clasificación de la Conmebol para el Mundial de 2026 y regresará ya a Sevilla para incorporarse a los entrenamientos para preparar el duelo de la 9ª jornada de LaLiga ante el Mallorca.