Suazo, capitán general de Chile en la victoria ante Perú (2-1)

El lateral jugó los noventa minutos del choque disputado en Santiago y ya emprende la vuelta a Sevilla

Rubén Vargas y Sow participan activamente en la victoria de Suiza en Suecia (0-2)

Suazo celebra el triunfo ante Perú
Suazo celebra el triunfo ante Perú AFP

F. M.

Fichaje indiscutible para Almeyda en el Sevilla FC y capitán general en su selección, donde comanda la reconstrucción del combinado chileno tras el final de ciclo de iconos históricos en el cuadro andino. Gabriel Suazo cerró en la madrugada de este sábado ... sus compromisos de octubre con la selección de Chile, venciendo en un amistoso por 2-1 a Perú.

