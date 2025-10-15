Los nuevos retos de Agoumé: «He estado en todas las categorías inferiores de Francia...»

Focalizado en el presente, pero marcándose objetivos para el futuro. Lucien Agomué vive un momento de felicidad en el Sevilla, con el buen arranque de temporada del equipo y también el suyo propio. «La calidad de un jugador se ve más cuando se gana», ... afirmó el francés en esa comparecencia ante los medios de comunicación en la que también ha hablado de esos desafíos que mantiene para esta temporada.

14 veces internacional con la selección francesa sub 21, de la que incluso ha sido capitán en más de una ocasión, Agoumé quiere dar el siguiente paso, aunque es consciente de la altísima competencia con la que cuenta para entrar en una lista de Didier Deschamps. «He estado en todas las categorías inferiores, ahora tocaría la absoluta. Soy demasiado grande para las inferiores. Voy a intentar dejar lo máximo y jugar mi mejor fútbol por el Sevilla, pero lo otro no lo gestiono yo. Quiero jugar mi mejor fútbol aquí y luego son valoraciones de otras personas», explicó el centrocampista sobre esa posibilidad de jugar con Francia en un año que culmina con una nueva Copa del Mundo.

Tiene claro Agoumé que todo pasa por brillar con el Sevilla, el club que le ha dado confianza. La llegada de Matías Almeyda, además, ha elevado la autoestima del equipo, aunque el francés asume el discurso del entrenador y sólo piensa en el Mallorca. «Luchamos para el partido siguiente. El más importante siempre es el que viene. Después de la segunda jornada muchas personas decían que íbamos a descender, ahora que vamos a jugar Europa. Nos focalizamos sólo en los partidos, y vamos a luchar por el encuentro del sábado. No escuchamos lo de fuera, estamos focalizados en lo nuestro», aseguró el centrocampista.

Contar con compañeros con experiencia también es un punto a favor para ese crecimiento del Sevilla que vislumbra Agoumé. «Todos sabemos de la calidad y el talento de Alexis, la carrera que ha hecho en el fútbol. Él habla de su experiencia, ha vivido cosas importantes. Jugadores como él, Azpilicueta o Gudelj... Los más veteranos nos están ayudando mucho a los jóvenes. Tenemos que aprender de ellos y llegarán cosas positivas», dijo el centrocampista, que no quiso valorar si ahora se está viendo su mejor versión sobre el césped: «El mejor Aogumé, no lo sé, lo dices tú, desde que he llegado siempre he intentado dejarlo todo y jugar bien, aunque con los buenos resultados la calidad de un jugador se ve más que cuando no se gana».