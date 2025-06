Notas finales en el Sevilla FC: el suspenso de un año rozando la tragedia

Con el curso futbolístico concluido y los estudiantes más jóvenes habiendo decidido estos días su futuro en las pruebas de acceso a la universidad, donde se han podido ver más llantos que risas, llega el momento de poner las notas finales en el Sevilla ... FC. En Nervión también han proliferado las lágrimas, entre angustiosas y pavor, además de rabia. Todo por una temporada que ha finalizo con el equipo a un punto del descenso, su peor clasificación en todo el siglo y que explica sin paños calientes la situación de un club que debe dar un giro radical a su proceder si no quiere dar con sus huesos en Segunda.

Ya se ha iniciado la reconstrucción con el cambio en la dirección deportiva y en el banquillo. Era inevitable que el Sevilla tomara la decisión de provocar un cataclismo en su estructura deportiva. Otra moneda al aire, esta vez mucho más costosa en el plano económico, para que el consejo de administración, comenzando por el presidente, se vayan nuevamente de rositas el club navega por la mediocridad. Sus actuaciones no entran dentro de la nota global a no ser calificables, aunque como poco bajarían el suspenso por poco de una plantilla y un cuerpo técnico que salvaron la cara por una primera parte de la temporada medio honrosa, con un final digno de una película de terror. El Sevilla se salvó de la quema en la antepenúltima jornada con una victoria dramática contra Las Palmas.

LAS NOTAS DEL SEVILLA EN EL CURSO 2024-25 3 5 ÁLVARO FERNÉNDEZ NYLAND SUSPENSO SUFICIENTE Parece más chico de lo que es, aunque si llega a tocar el larguero debe ser considerado como un milagro. Los dos años de renovación no se los esperaba ni él. Lleva tan tirante el moño que a veces se le encogen las manos. Ha tenido errores groseros que han costado puntos. Y aquél del Leganés que pudo costar carísimo. 7 5 KIKE SALAS BADÉ NOTABLE SUFICIENTE El mejor del equipo. Quién tiene más gol. Más energía. Más determinación. Y también más la cabeza a las tres menos cuarto... Un central completísimo contagiado por una inercia perdedora. De creerse Superman, en los dos últimos meses pasó a ser SuperLópez. 5 4 CARMONA PEDROSA SUFICIENTE SUSPENSO Un soldado raso. Va a la guerra antes de saber si se presenta batalla. Quiere ser Sergio Ramos y no ha llegado ni a la ‘S’ aún. Jugador insípido. No es que diga poco, es que su fútbol lo describiría un mudo. Su especialidad: poner en un compromiso a un compañero con un mal pase. 9 4 JESÚS NAVAS GUDELJ MEJOR NOTA SOBRESALIENTE SUSPENSO La despedida de la leyenda fue en la hierba y dejándose el alma. Nadie representa los valores del Sevilla como él. Y dudamos que nadie lo consiga jamás. Debería ser el referente del equipo en las malas y es el primero que se contagia. Demasiados años soportando su pase al contrario. 4 4 LOKONGA SOW SUSPENSO SUSPENSO Moacir del siglo XXI. Lentitud exasperante, como si siempre estuviera jugando el día después de hacer una mudanza. Otro que se lesiona leyendo Orgullo de Nervión. Se le ve calidad, muchísima, pero sus piernas le impiden tener continuidad. 7 1 AGOUMÉ SAÚL NOTABLE SUSPENSO Callador de bocas oficial de la 24-25. Con sus errores de juventud, tiene planta y recursos para ser un gran pelotero. Seguro que el Sevilla va ahora y lo regala. La gran decepción. Aire chulesco aprendido en Madrid, cero autocrítica y un modo de competir como midiéndose con la grada. Si el Cholo le abrió la puerta... PEOR NOTA 3 6 ISAAC ROMERO MANU BUENO SUSPENSO BIEN La otra gran decepción. Se choca con las paredes y dispara al muñeco. Un día y otro día. Un gol para el recuerdo en el adiós de Jesús Navas. 7 5 LUKEBAKIO SUSO NOTABLE SUFICIENTE Unos meses de inspiración que probablemente salvaron al Sevilla. Golazos de todos los colores. Pero no ha aprendido que al fútbol juegan 11. Su gracia gaditana se convirtió en gen torero, de saltar al ruedo cuando la pelota quemaba y el bañador ya había dejado marca. No darle minutos fue un pecado. 6 6 VARGAS JUANLU BIEN BIEN Una lesión cortó al mejor fichaje de la temporada del Sevilla. Demostrado. Bien rodeado es un cañón. Más bueno que el pan, pero en el sentido de bondad. El chico de los recados, vale para todo. Debe sacar las uñas para quedarse con el lateral derecho. 6 4 GARCÍA PASCUAL EJUKE BIEN SUSPENSO Se ríe más que Marcao. Vive feliz. Fue el fichaje estrella los dos primeros meses, cuando nada vale de verdad. Después rompió más su cintura que la de los rivales. Gol de la permanencia. Vale mucho, pero ¿un contrato nuevo? Para nada. 4 PEQUE SUSPENSO El goleador del Racing hizo solo un tanto. Su posición ideal no existe en el Sevilla y cuando se la encontraron ya era demasiado tarde. JUGADORES CON MENOS MINUTOS MARCAO MONTIEL Jugando al fútbol es un peligro. Para los rivales y más para su equipo. Aún está celebrando el penalti de 2023. RAMÓN MARTÍNEZ NIANZOU El eterno lesionado. No es mala fortuna, es que tiene como sombra un tuerto. Duro, expeditivo y con gol. BARCO AKOR ADAMS Buen Erasmus. Lo único que se me ocurre es que aún no sé si es zurdo o diestro. IDUMBO Dicen que es bueno, que valdrá 35 millones. Dicen. Eso es lo máximo que han conseguido para tristeza de una afición que se ha llevado pocos momentos felices en su estadio. Quizás la despedida a Jesús Navas, en el mes de diciembre, haya sido el único momento de felicidad o agradecimiento que se ha vivido. Ese u la victoria en el derbi contra el Betis, con nuevamente su capitán como protagonista, levantando la bandera (su camiseta) del Sevilla al cielo del Sánchez-Pizjuán. Y hay que valorar lo que hizo el ya retirado de futbolista palaciego en los meses en los que pudo acompañar al equipo. Una muestra más que es todo lo bueno que representa al Sevilla y que está en las antípodas de las personas que lo están llevando a la ruina. Un Navas lesionado, casi sin poder caminar, que ayudó hasta el último día. Una muestra de lo que el sevillismo puede dar hasta mermado. Una ausencia que ha golpeado en lo más profundo del Sánchez-Pizjuán y de un vestuario desprovisto absolutamente de líderes.

No es de extrañar que hayan sido los canteranos los que hayan sacado al equipo del atolladero en sus momentos más complejos. Y en los pocos aprobados del curo deben entrar, como es natural, la mayoría de esos hombres que juegan con el plus de sentir en el pecho el escudo del Sevilla. Incluso los que lo hacen de forma puntual. Desde ese Manu Bueno que anotó el gol de la victoria contra el Celta en la despedida del gran capitán, hasta Álvaro García Pascual, autor del tanto de la permanencia. Dos héroes anónimos y que, probablemente, no tengan otro momento de sentirse de ese modo en el coliseo sevillista. La vida da ciertas oportunidades o vivencias a los que se la merecen. Al menos por una vez lo han sentido.

Quien seguro que no sentirá el agradecimiento del Sánchez-Pizjuán es ese nutrido grupo de futbolistas con la cartera llena y el deseo de mejorar en reserva, dejando que el club de desangre con sus nóminas excesivas, cerrando la puerta a las pocas oportunidades de salir que han tenido y prefiriendo vivir a la sombra de unas carreras que se le escapan entre los dedos. De aquí, de momento, hay que sacar a esos jugadores que han estado cedidos en diferentes clubes, mermados las arcas del club por esos mismos salarios astronómicos que no se han ganado con su rendimiento en la hierba. En el grupo de jugadores que aún permanecen en el Sánchez-Pizjuán con un rendimiento paupérrimo se encuentran Marcao y Nianzou, dos centrales que llegaron casi como estrellas para hacer olvidar a una de las mejores parejas de la historia sevillista en esa demarcación, y que sólo han destacado por su continua presencia en la enfermería o fuera de las extensas convocatorias que ahora permiten en la Liga.

Las notas positivas

Las notas positivas van por otros derroteros. Porque los fichajes de Peque, Lokonga, Álvaro Fernández, Valentín Barco o Akor Adams no han dado el rendimiento esperado, por unas circunstancias o por otras. Los que sí han destacado sobre la media han sido jugadores como Lukebakio, máximo artillero del equipo y la causa de que el Sevilla sólo pasase problemas los dos últimos meses, dejando con sus goles que el conjunto de Nervión incluso se plantease la posibilidad de llegar a Europa. También un Lucien Agoumé al que le sube la nota el hecho de que da la sensación de que su crecimiento es imparable. Demasiado tardó García Pimienta en darle la oportunidad de desplegar su mejor fútbol con libertad de movimientos, con poca gente a su alrededor, haciendo del centro del campo su hábitat natural. El otro destacado, dentro del pobre nivel ofrecido por la plantilla, ha sido Kike Salas. Probablemente, el mejor defensa sevillista en la temporada. Ya no hablamos de sus goles, con ese acierto en el remate y la intuición dentro del área para ponerse de gol, sino de la energía que demuestra en los duelos defensivos. Sus problemas con la investigación en el caso de su supuesta implicación en apuestas ilegales deportivas han provocado que se haya dedicado a trabajar y mejorar en esos aspectos que más necesitaba.

Y dentro de esos futbolistas que deben tener el duro, el Sevilla ha desperdiciado todo un curso para darle la despedida que merecía a Suso. Sólo Caparrós se apoyó en el gaditano para salir del aprieto. Quien no ha dado muestras de saber qué significa jugar con la camiseta del Sevilla ha sido Saúl. Un año para olvidar y una puerta de salida cada vez más abierta. La gran decepción de un equipo que suspende en su nota general con pocas esperanzas de aprobar el próximo curso.