Nolito: «Alfon le dará muchas alegrías al Sevilla»

El de Alfonso González Martínez, conocido como Alfon, fue el primer refuerzo del Sevilla para la temporada 2025-26. Los de Nervión supieron anticiparse a otros clubes y firmaron al futbolista de 26 años a coste cero tras finalizar su contrato con el ... Celta. Con Alfon, la entidad hispalense busca elevar el nivel de su parcela ofensiva con un jugador de rendimiento en LaLiga cuya llegada se enmarca dentro del proceso de reconstrucción de la plantilla que lleva a cabo la entidad. En su última campaña en Vigo, anotó 8 goles y dio 5 asistencias en el conjunto de Claudio Giráldez, demostrando su capacidad para contribuir directamente en la fase final del juego, algo que este Sevilla demanda como el comer para dar un salto más que necesario en la producción arriba.

Para conocer mejor al fichaje sevillista y lo que puede aportar Alfon en su nueva aventura en el Sánchez-Pizjuán, en ABC hemos charlado con un exnervionense como Manuel Agudo Durán, Nolito, quien sabe también lo que es jugar de extremo en el Celta y que incluso en su última etapa en el cuadro vigués coincidió con el hoy refuerzo sevillista, al que conoce bien. «Me parece un acierto, un buen fichaje desde luego para este Sevilla. Alfon tiene condiciones y es un futbolista que, si Dios quiere, le dará muchas alegrías al Sevilla», asegura el sanluqueño a este medio.

Para el Sevilla, más allá del plus deportivo que busca con Alfon, en un contexto de severas limitaciones económicas, fichar a un jugador con proyección y rendimiento demostrado en Primera división sin pagar traspaso es una operación muy valiosa sobre el papel. En Balaídos, en cambio, muchos no entienden cómo se les pudo escapar el futbolista de esta manera, sin atar una ampliación de contrato antes. «Son cosas que a veces ocurren en el mundo del fútbol y son difíciles de entender. Desconozco qué habrá pasado allí en Vigo. El Sevilla ha estado atento, ha ido a por él y ha decidido firmarlo. Ahora es futbolista del Sevilla… en el Celta el curso pasado Alfon hizo una buena campaña y lo demostró cuando el míster tiró de él. Ahora tiene otro importante reto por delante. A mí personalmente es un chico que me gusta mucho. Estoy convencido de que, por sus cualidades, puede ser importante y hacer un buen papel en el Sevilla», asegura Nolito.

Hay ciertas similitudes entre el Nolito de los buenos tiempos y un Alfon que se presenta también como un extremo habilidoso, rápido y con capacidad de desborde, lo que le permite generar peligro casi siempre en ataque. Su polivalencia para jugar tanto por la banda izquierda (su posición natural) como por la derecha, e incluso en la mediapunta, le da al entrenador, Matías Almeyda, varias opciones tácticas. De hecho el argentino lo colocó por el medio en el primer amistoso con el Birmingham. «Puede moverse en varias posiciones de ataque. Si en el Sevilla jugará en banda y lo hará por el medio, eso ya es una decisión del entrenador, que sabrá mejor que nadie dónde lo tiene que ubicar para que Alfon dé su mejor versión. El futbolista desde luego tiene calidad y eso no es un problema», apunta el ex del Sevilla FC y del Celta.

Con 26 años, Alfon se encuentra en una edad ideal para alcanzar la madurez futbolística y aprovechar su salto a Nervión para consolidarse como un jugador importante en LaLiga. Nolito lo ve preparado para ello: «No soy nadie para darle consejos, pero, eso sí, llega a un nuevo club… el Sevilla es una entidad que aprieta en muchos sentidos. Igual que el Celta. Hoy en día cualquier club en la élite te exige al máximo y él está preparado. Sólo puedo desearle toda la suerte del mundo y que le vaya lo mejor posible en el Sevilla. Eso será una buena señal para todos. Todo lo bien que le vaya a Alfon en el club será positivo seguramente también para el Sevilla. Me gusta el fichaje, sinceramente. Me gusta mucho. Ojalá le vaya bien y podamos disfrutar de su fútbol, que tiene y mucho, en el Sánchez-Pizjuán», concluyó el exfutbolista nacido en Sanlúcar de Barrameda.