Nianzou, lesión leve: de dos a tres semanas de baja

Tanguy Nianzou se sometió este mismo miércoles a las pertinentes pruebas médicas tras marcharse lesionado en el tramo final del choque liguero ante el Villarreal en Nervión para conocer el alcance exacto de las molestias que le obligaron a salir del partido dejando a su equipo con un hombre menos, toda vez que el entrenador, Matías Almeyda, ya había consumido todos los cambios. En ese lapso en inferioridad numérica, el Villarreal se llevó los tres puntos con el gol decisivo de Solomon (1-2).

Por fortuna para el zaguero galo, no tiene nada grave. El parte médico facilitado por el club sevillista desvela en este sentido que «sufre una lesión leve en el bíceps femoral de su muslo derecho. El jugador francés queda pendiente de evolución para regresar con el grupo«.

En el Sevilla FC, esperan poder a volver a contar con el jugador después del parón de octubre. El tiempo estimado de baja para esta dolencia es de 2 a 3 semanas, con lo que se pierde seguro el choque del domingo ante el Rayo en Vallecas y el duelo ante el FC Barcelona.

Desde 2022, Nianzou ha enlazado ocho lesiones, todas ellas musculares, perdiéndose más de sesenta partidos con la camiseta del Sevilla FC.