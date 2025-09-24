Sevilla FC: Almeyda, cerca de sumar a Jordán, quien ya realiza trabajo parcial con el grupo

Buenas noticias para Almeyda en la ciudad deportiva del Sevilla FC, donde el equipo ha comenzado esta misma tarde a preparar la visita al Rayo Vallecano del próximo domingo, la que será la séptima jornada de LaLiga EA Sports y que se disputará en Vallecas a partir de las 14.00 horas.

De este modo, en sesión habitual de recuperación tras la disputa de un encuentro, el plantel de Matías Almeyda se ha ejercitado en las instalaciones de la carretera de Utrera con la principal novedad de Joan Jordán, quien ha realizado trabajo parcial con el grupo en su reaparición tras varias semanas ausente.

El mediocentro catalán pasó por quirófano el pasado 17 de julio para ser intervenido de una hernia discal. Tras la operación, decidió dirigirse a los aficionados del Sevilla FC a través de una carta publicada en sus redes sociales para dar gracias por los apoyos recibidos y cortar de paso alguna suspicacia por el hecho de haberse operado de dicha dolencia en su regreso a Nervión y no antes, cuando estaba cedido en el Alavés.

Al tener que estar varias semanas de baja, el Sevilla no pudo cederlo o traspasarlo. En la carta, Jordán expresó las ganas que tiene por revertir su situación deportiva y recuperar su mejor versión con la camiseta sevillista. Además, explicó que siempre ha seguido las «indicaciones del cuerpo médico del Sevilla FC, de forma totalmente coordinada con el Deportivo Alavés».

Con su incorporación parcial al grupo, Almeyda está cerca de ganar un nuevo efectivo en la línea de medios. El catalán, junto a Fabio Cardoso y Ramón Martínez, son los únicos tres futbolistas con ficha de la primera plantilla sevillista que quedan por debutar en esta liga.