Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC: Primer ataque de entrenador de Almeyda

La rotación masiva contra el Villarreal lastimó un proyecto al alza que terminó de saltar por los aires con una controvertida dirección de partido

Sevilla - Villarreal: Las negligencias de Almeyda condenan al Sevilla (1-2)

Sevilla - Villarreal, en directo

Matías Almeyda, en el Sevilla - Villarreal
Matías Almeyda, en el Sevilla - Villarreal
Fran Montes de Oca

Fran Montes de Oca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Todo marchaba sobre ruedas, con sensaciones al alza en Nervión. Pero todo lo bueno edificado por Matías Almeyda se desmoronó anoche cual castillo de naipes… por sus propias decisiones y responsabilidad. El preparador argentino se disparó él solito en el pie propiciando un tropiezo ... absurdo en casa ante el Villarreal, que hizo lo justo para llevarse el partido sin gran denuedo ni nada del otro mundo. Simplemente, se dedicó a recoger y aprovechar las ventajas que le puso en bandeja el grupo de Almeyda. Porque el técnico del Sevilla tuvo ayer su primer ataque de entrenador coleccionando varios errores en los que no puede volver a insistir. Ni una vez más. Marró desde el principio con una rotación masiva que no venía a cuento (para qué cambiar si las cosas marchan bien) y se quedó sin ventanas de cambio en el minuto 70, con Nianzou en el campo… Ley de Murphy. Todo lo que puede salir mal, sale mal. El francés, propenso a lesionarse, se rompió solo y el Sevilla FC tuvo que completar el tramo final del choque con un jugador menos, encajando en ese lapso el gol de Solomon que significaba el 1-2 definitivo para los castellonenses.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app