¿Quién es Matías Almeyda? La trayectoria y el estilo de juego del principal candidato al banquillo del Sevilla

Matías Almeyda es el principal favorito a ocupar el banquillo del Sevilla de cara a la próxima temporada. El argentino ha pasado a ser el gran candidato tras no haber llegado el club nervionense a un acuerdo con Imanol Alguacil. A sus 51 años, Almeyda busca continuar en Europa tras haber sido despedido por el AEK de Atenas tras la última temporada.

Además de al AEK de Atenas, Matías Almeyda ha sido entrenador del River Plate y Banfield en Argentina, de lasChivas de Guadalajara en México y de San José Earthquakes. En el equipo 'millonario' tuvo la difícil tarea de dirigir al equipo en su recordada temporada en la segunda división argentina. Asumió este reto justo tras colgar las botas en el mismo club «cuando ni siquiera sabía que iba a ser entrenador».

Almeyda hizo debutar a Lucas Ocampos en River Plate y recuerda, en una extensa entrevista a The Coaches' Voice, que en la categoría de plata del fútbol argentino no podía desplegar el fútbol que querían. Asegura Almeyda que le gusta «ser dueños de la posesión de la pelota» y se enorgullece de que «nunca hemos tenido a un equipo que haya regalado la posesión a la espera de que se equivoque el rival». «En lo nuestro está hacer que el rival se equivoque», agrega el técnico.

En el banquillo de River Plate estuvo durante 60 partidos oficiales en los que logró el retorno a la máxima categoría del fútbol argentino. Tras ser despedido en la temporada del regreso a la élite asumió el mismo reto con Banfield alcanzando el objetivo igualmente y realizando un buen fútbol, lo que le valió para firmar por las Chivas de Guadalajara dando el salto a México. «En dos años y medio llegamos a siete finales y ganamos cinco», recuerda con orgullo. En la temporada 15-16 fue campeón de la Copa México de Apertura, en la 16-17 de la Copa de México de Clausura y del Clausura además de la Supercopa y en la 17-18 hizo a su club campeón de la Champions League de la CONCACAF.

Almeyda, durante su etapa en el AEK

En junio de 2018 se marcharía de las Chivas por un desacuerdo con la directiva y meses más tarde firmaría por el San José Earthquakes de la MLS estadounidense. Tras 103 partidos en el cargo, se marchó del club en abril de 2022 y en mayo se incorporó al AEK de Atenas. Tras apenas unos meses en el cargo, el club lo renovó hasta 2028, y en la 22-23 hizo al equipo campeón de la Superliga griega y de la Copa. Después de dos temporadas sin conseguir éxitos en las competiciones nacionales (la 23-24 y la 24-25), el club anunció que Almeyda se marcharía antes de ver terminado su contrato.

En total son siete los títulos logrados por Almeyda como entrenador (cinco con las Chivas y dos con el AEK). Al equipo mexicano fue al que en más ocasiones dirigió durante una etapa de dos temporadas y media.

El estilo de Almeyda: «Creo en el grupo antes que en la táctica y la estrategia»

Almeyda ha asegurado en sus comparecencias públicas que es un entrenador al que le gusta ser protagonista con el balón y además espera que sus equipos hagan de la presión al rival una de sus características definitorias. «Una de las cosas que me gusta que mis equipos hagan y que puedo transmitir es la presión. Yo viví como jugador de la presión y considero que la presión la tengo bastante afinada, bastante entendida», indicaba en la entrevista citada anteriormente.

Comentaba también Almeyda que tiene interés en que sus equipos sean propositivos y no se limiten a defender y a neutralizar a través de ello a sus rivales: «Como entrenador cuando quieres cuidar tu parte es lo peor que puedes cometer y no lo quiero hacer jamás. Eso me costó la salida de River. Nunca me voy a comparar con los jugadores, mi etapa como jugador ya pasó. Cuando era jugador me gustaba jugar y pasar la pelota.Estuve con entrenadores que 'pasaban' de la mitad de la cancha y yo decía 'qué aburrido'...».

Además, el técnico que ha mostrado durante su carrera que sus sistemas preferidos sonel 4-2-3-1 y su variante de 4-2-1-3, da trascendencia a la labor del entrenador de convencer a los jugadores: «Creo en el grupo antes que en la táctica y la estrategia. Si el grupo no tiene humildad, unión o no escucha es imposible hacerlo. Todo está inventado. No va a ser Almeyda el que invente algo nuevo. Creo en el grupo desde el lado de la humildad, desde la sabiduría para saber escuchar y aprender. A los jugadores les doy libertad. ¿Qué es la libertad? Que tengamos la posesión, que presionemos, que no dejemos girar a un rival y ahora, que los de arriba cuando tengan el balón me gusta que gambeteen. Si no hay uno contra uno se va a provocar un dos contra uno porque mis laterales siempre están obligados a pasar (subir). El día que no puden piden el cambio y entra un compañero».

Almeyda persigue a Ibagaza durante la final de la Recopa entre el Mallorca y la Lazio ap

Su pasado como futbolista

Como futbolista, Matías Almeyda tuvo un breve y funesto paso por el Sevilla. Fue jugador del cuadro nervionense durante la temporada 96-97 en la que el club hispalense acabó descendiendo tras sumar apenas 43 puntos en una temporada con 22 equipos. El centrocampista de por aquel entonces 23 años que había llegado desde River Plate disputó 28 partidos oficiales. Tras el descenso se marchó a la Lazio. Jugó también en el Parma, el Inter, el Brescia, el Quilmes, el Lyn de Oslo y, finalmente, regresó a River Plate donde comenzaría también su andadura como técnico. Como futbolista ganó diez títulos oficiales.

Fue además internacional en 40 ocasiones con Argentina disputando dos Copas del Mundo (1998 y 2002) y participando en unos Juegos Olímpicos (1996) en los que consiguió ponerse en el cuello la medalla de plata.