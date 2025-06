Matías Almeyda, el favorito de Antonio Cordón para el Sevilla FC

Matías Almeyda no sólo se ha colado en la lista de candidatos al banquillo del Sevilla FC, sino que se encuentra liderándola. Imanol Alguacil se reunió el pasado miércoles con Antonio Cordón y el proyecto deportivo ofrecido no termina de convencer al vasco. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que el ex de la Real Sociedad está lejos de aceptar el trato con el Sevilla (aunque no hay un «no» definitivo) y, por tanto, el club blanquirrojo activó anoche su plan 'b'.

Imanol era el candidato de Víctor Orta, aunque al consejo de administración le gusta su perfil con amplia experiencia en Primera división. Un técnico de prestigio y trayectoria ascendente con la Real Sociedad, a pesar de que su última temporada no haya sido la que mejor registros haya dejado. No obstante, Imanol es el técnico de consenso en el club y Cordón tiene que priorizarlo a la hora de negociar. Y así ha sido, el director deportivo se reunió este miércoles para desmenuzar el proyecto deportivo del nuevo Sevilla y los retos a los que se tendría que enfrentar ante otra temporada de recortes. Cabe recordar, que Cordón debe seguir con la reducción de masa salarial para intentar acercarse un poco más al fair play financiero de LaLiga.

Un panorama que no convence del todo a Imanol, el cual está dispuesto a aceptar la propuesta económica del Sevilla. No obstante, a día de hoy, la llegada del vasco a Nervión se tercia muy difícil, por lo que el flamante director deportivo tiene por delante horas intensas para cerrar otro técnico para el banquillo. Ahí es donde entra Almeyda. El argentino se ofreció al Sevilla hace unos días y Cordón ve su perfil con buenos ojos, tanto es así, que es el candidato preferido del extremeño.

Negociaciones avanzadas

Desde Argentina señalan que las negociaciones están bastante avanzadas y que Almeyda estaría dispuesto a coger las riendas del Sevilla. El técnico está sin equipo tras tres campañas dirigiendo el AEK de Atenas, su única experiencia en Europa como entrenador. De hecho, coincidió con Cordón cuando éste fue director deportivo del Olympiacos. En Atenas, consiguió erigirse campeón liguero y también se hizo con una Copa. Además, Almeyda tiene pasado sevillista, ya que fue centrocampista del conjunto blanquirrojo en la temporada 1996-97.

Sin embargo, el argentino no es el perfil que en un primer momento encaja con las exigencias que el consejo de administración había fijado para esta campaña. La premisa a seguir por el director deportivo era la de fichar a un técnico español con experiencia en LaLiga, requisitos que no cumple Almeyda. Aun así, no es el único candidato de Cordón, aunque sí el que más le agrada. El Sevilla FC tenía como objetivo cerrar esta semana al entrenador, por lo que las próximas horas serán determinantes.

