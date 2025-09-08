Luis Cuervas: «El consejo es capaz de meter al club en concurso de acreedores antes que darle la presidencia a Del Nido Benavente»

Luis Cuervas del Real, exconsejero del Sevilla FC e hijo del que fuera presidente del club (Luis Cuervas Vilches) valoró cómo se encuentra la situación accionarial del club este lunes en una entrevista concedida a Canal Sur Radio. «El Sevilla está con menos luces que el día del apagón», comentaba dejando claro que no es optimista con respecto al futuro del club. «Es triste. Es una situación a la que han abocado los accionistas y está todo muy enmarañado sin atisbarse algo de luz para el futuro del Sevilla más allá de intentar reducir las pérdidas al máximo teniendo el presupuesto ajustado», añadía.

Durante el verano el club ha dejado salir a varios futbolistas para poder aliviar la presión financiera y Cuervas lanzó la siguiente reflexión: «Se ha materializado la realidad del club, que ha tenido que vender a sus activos y todo aquello que pudiera venderse. Hemos conseguido la venta de Idumbo y casi se realizan las de Carmona e Idumbo. Se han vendido futbolistas por hacer caja y casi no conseguimos inscribir a futbolistas pese a haber conseguido 80 millones de euros. Cómo estará el club… Estamos intentando salvar la situación con jugadores que han venido a cubrir el expediente. El Sevilla se enfrenta a una liga cortoplacista. Vamos a intentar que haya tres equipos peores»

Luis Cuervas fue homenajeado la pasada semana por parte del club en el acto 'Fieles de Nervión' por sus 50 años como socio. En el acto no estuvo ninguno de lo smiembros del consejo de administración siendo Caparrós y Pablo Blanco los encargados de entregar los reconocimientos a los aficionados más leales, algo sobre lo que Cuervas opinó lo siguiente: «Fue un momento muy bonito. Fue un acto rápido, al menos en lo que me tocó a mí. Me dio alegría encontrarme a Joaquín Caparrós, actual presidente de honor, y que me dieran la insignia él y Pablo Blanco porque bajan la tensión. Hubo dos momentos de queja y se pasó lo más rápido posible. Intentaron que fuera lo más rápido posible y poniendo el himno lo más alto posible cuando tocaba.Me dio mucha pena que un socio que cumplía 75 años no tuviera la visita de ningún miembro del consejo de administración».

«El Sevilla tiene una deuda de mucho más de 200 millones de euros»

No obstante, Cuervas fue más allá y afirmó que «toda gestión de cara al público no se controla» criticando la última comparecencia de prensa de Antonio Cordón. «Aparece el director deportivo y el mensaje que lanza es que el objetivo es que seamos felices. Es como mencionar la soga en casa del ahorcado», indicó. «El cambio yo lo veo muy complicado y lejano. Estamos sujetos a unos pactos que tienen bloqueada la parte mercantil de la enidad. Si Del Nido Carrasco se fuera mañana, sería la familia Del Nido la que elegiría al presidente. La familia Carrión tiene el voto sindicado. Los americanos dicen unos que están embargados, otros alineados con el consejo…», reflexionó antes de pronunciarse sobre la posibilidad de que Antonio Lappí se haga con el control del club. «El Sevilla cuando Antonio empieza a realizar las gestiones de compra se encuentra con unos fondos propios que son una barbaridad. Eso hace que el valor de la sociedad sea ínfimo. Los grandes cambios que se han producido en las directivas ha sido por la presión de los aficionados. El Sevilla tiene una deuda galopante de mucho más de 200 millones de euros y se está pidiendo una cantidad de dinero por el club que no se ajusta a la realidad», comentó asegurando después que «todos están queriendo vender».

Además, destaca que no ve opciones que Del Nido Carrasco se marche ya que «lo que ha vivido en los últimos partidos le ha creado un caparazón y capacidad para abstraerse de la realidad qu va a soportar lo que tenga que soportar». «Es un antídoto», añadió para continuar diciendo que «él es la pieza que controla el pacto y se sabe conocedor de su importancia» .

En cuanto a la figura de Del Nido Benavente, fue claro: «Jamás diré que está acabado en el Sevilla. El día que venda sus acciones será otro el planteamiento. Uno de los planteamientos pasa por la presidencia de Del Nido Benavente apoyado por otras personas. Para mí el punto de inflexión es al final de la 26-27 que pueden entrar los nervios cuando finalice el pacto de la familia Carrión con los actuales dirigentes. No creo que al Sevilla le interese una venta global. Todo lo que venga por parte de Del Nido Benavente lo van a ver con recelo por parte del otro lado venga con quien venga. Estoy convencido de que son capaces de meter al club en concurso de acreedores antes de darle la presidencia del club a Del Nido Benavente. Es una cuestión de rencillas, de dimes y diretes de muchísimo tiempo».

