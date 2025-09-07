El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán cumple 67 años con su futuro en el aire

Ramón de Carranza hace el saque de honor en la inauguración del Ramón Sánchez-Pizjuán ante la mirada de Arza

Este domingo 7 de septiembre el Ramón Sánchez-Pizjuán cumple 67 años. La casa del Sevilla FC fue inaugurada el 7 de septiembre de 1958 con la celebración de un partido amistoso que midió al cuadro blanco con el Real Jaén (3-3). El actual consejo de administración del club tiene previsto remodelar el estadio. José María Del Nido Carrasco estableció como fecha de inicio de las obras el próximo 1 de julio de 2026.

El Ramón Sánchez-Pizjuán ha albergado además de los partidos del Sevilla FC, partidos de la Copa del Mundo de 1982, la final de la Copa de Europa en 1986 o la final de la Europa League en 2022. El estadio nervionense tiene capacidad para acoger a 43.883 aficionados, aunque inicialmente daba cabida a 70.329 asistentes. Con el cambio que se produjo al no permitir que los aficionados vieran el partido de pie se redujo su capacidad y posteriormente por motivos de seguridad también quedaría disminuido su aforo hasta la cifra actual. Hace una década, en 2015, se llevó a cabo la última remodelación del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El discutido anteproyecto del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán

José María Del Nido Carrasco presentó en la junta de accionistas del 4 de diciembre de 2023 el denominado «anteproyecto del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán». El presidente del consejo de administración expuso que tienen la intención de «cubrir una demanda ya histórica y necesaria de sus aficionados y adecuar sus instalaciones a los tiempos actuales» aumentando el aforo hasta los 55.000 asientos y diseñando un estadio que pueda reportar durante todo el año beneficios económicos para la entidad.

José María Del Nido Benavente, máximo accionista de la entidad, ha mostrado su rechazo por los planes de su hijo y puso en duda la capacidad del club para financiar el proyecto, aunque Del Nido Carrasco ha asegurado que «el proyecto seguirá adelante». «Tenemos un anteproyecto y la documentación presentada en el Ayuntamiento y en la Junta de Andalucía, ahora estamos en fase de reflexión sobre cómo explotar las zonas comerciales», comentó en abril tras conocerse que la Consejería de Sostenibilidad y Medioambiente emitió en marzo un informe medioambiental de carácter favorable para las obras del Sánchez Pijuán».