Lucien Agoumé: «Me sorprendió que Almeyda supiese de mi vida, dónde había jugado y qué había hecho»

El francés reconoce su buen momento deportivo y asegura que no se ha planteado marcharse este verano

El futbolista lamenta la pérdida de sus amigos Lukebakio y Badé, y se muestra especialmente sorprendido con el físico Alexis Sánchez

Lucien Agoumé posa con el escudo del Sevilla para ABC
Lucien Agoumé posa con el escudo del Sevilla para ABC Raúl Doblado

Candela Vázquez y Álvaro Galván

Tras la marcha de Badé y Lukebakio, Lucien Agoumé (Camerún, 09/02/2002) se ha convertido en uno de los principales activos del Sevilla FC. Capitán de Francia sub 21, la dirección deportiva decidió abonar cuatro millones de euros por el porcentaje ... que le restaba de los derechos del centrocampista proveniente del Inter de Milan. El internacional acaba de iniciar su segunda temporada completa en Nervión, puesto que llegó en enero de 2023, y aspira a ser una pieza importante para Matías Almeyda. El técnico tiene embelesado tanto a la afición como al propio equipo, algo que explica el propio Agoumé a este medio en perfecto castellano.

