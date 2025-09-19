Lucien Agoumé: «Me sorprendió que Almeyda supiese de mi vida, dónde había jugado y qué había hecho»

Tras la marcha de Badé y Lukebakio, Lucien Agoumé (Camerún, 09/02/2002) se ha convertido en uno de los principales activos del Sevilla FC. Capitán de Francia sub 21, la dirección deportiva decidió abonar cuatro millones de euros por el porcentaje ... que le restaba de los derechos del centrocampista proveniente del Inter de Milan. El internacional acaba de iniciar su segunda temporada completa en Nervión, puesto que llegó en enero de 2023, y aspira a ser una pieza importante para Matías Almeyda. El técnico tiene embelesado tanto a la afición como al propio equipo, algo que explica el propio Agoumé a este medio en perfecto castellano.

Desde el pasado curso ha aumentado su protagonismo sobre el campo ¿Cómo se encuentra deportivamente?

Las cosas han ido mejorando desde que llegué, no creo que esté en mi mejor versión, pero voy cogiendo ritmo en este comienzo de curso. A lo largo de la temporada irá mejorando, creo que puedo sacar mucho más y dar más al equipo y voy a seguir esforzándome.

¿Quiere ser un líder dentro de este Sevilla?

Los líderes ya están. Lo único que quiero hacer es ayudar a mis compañeros, dando lo mejor de mí en el campo, ese es el único camino. Hay líderes dentro del campo y otros fuera de ellos. Yo sólo debo hablar con mi juego.

¿Cómo se encuentra después de haber perdido amigos como Lukebakio, Idumbo y Badé?

Lo estamos echando de menos a todos. El fútbol es así, a veces perdemos compañeros, pero seguimos siendo amigos fuera del fútbol. Espero que le vayan bien en los sitios donde han ido. Hablo con ellos mucho y están muy contentos, que es lo más importante. Nosotros también tenemos nuevos compañeros que se están adaptando y nos aportan otra cosa. Así es el fútbol.

¿Cree que el equipo puede notar la ausencia de estos jugadores?

Claro, es que han hecho cosas muy importantes aquí en el club. Sobre todo Dodi y Loic, que eran mayores que Stanis, que estaba empezando. El año pasado, Lukebakio hizo una temporada importante, nos ha dado muchos puntos con sus goles y Loic con toda su historia aquí en Sevilla y la Europa League... no es fácil pasar página, pero con los nuevos fichajes estamos intentando sacar un grupo nuevo. Ya vimos el otro día a Mendy, Azpilicueta, Alexis Sánchez, Suazo y todos los nuevos fichajes, que pueden aportar mucho al equipo.

Respecto a Batista Mendy, con el que le toca trabajar mano a mano. ¿Le está ayudando a integrarse y conocer mejor Sevilla?

Intento ayudar porque es importante también, cuando llegas a un sitio nuevo, adaptarse rápidamente y le ayudo como hicieron conmigo. Ahora me toca a mí hacerlo con los nuevos y es lo que estoy haciendo con Mendy. Ayudarle dentro y fuera del campo, todavía no habla bien el idioma, pero entre Nianzou, Januzaj y yo intentamos ayudarle.

¿Y a usted le costó?

No me costó mucho, tanto Loic como Dodi, Idumbo, o Soumaré antes, hablaban el idioma y fue más fácil para mi. Además, la gente de aquí es muy amable y hacen que te integres bien.

Ante el Elche, Mendy se estrenó como titular junto a usted. ¿Qué le pareció su debut? ¿Cómo ha sido jugar junto a él?

Lo vi muy bien, puede aportar mucho al equipo. Lo conocía de antes, lo vi jugar muchas veces en Francia. Hemos jugado en contra y viendo sus partidos sabía quién era y es un jugador que puede aportar mucho con su calidad y el primer partido lo jugó muy bien. Esperemos que siga así.

Y sobre su juego ¿Qué prefiere? ¿Jugar en una posición más adelantada en el centro del campo o más cerca de la defensa?

Donde me ponga el míster es dónde voy a jugar. En el medio, he jugado en todas las posiciones. Para mí sólo cambia la interpretación del partido, si tienes que ser más defensivo o más ofensivo, creo que lo interpreto bien y me gusta.

Este año tenéis otro entrenador. Usted ya ha tenido a cuatro entrenadores diferentes ¿Qué le ocurre al equipo para que no logra resultados? ¿Ha faltado concentración?

La verdad es que no lo sé, nosotros intentamos siempre dar el máximo, la mejor versión de nosotros, pero e el fútbol a veces no te salen bien las cosas y lo que hay que intentar es seguir trabajando. Creo que este año todo va a cambiar, porque tenemos un intento más con la suma de todos nuestros esfuerzos. Hemos venido a trabajar y el nuevo míster nos ha traído una nueva ilusión, una nueva de ir a pelear y creo que se nota en estos primeros partidos. A veces, los resultados hay que saber interpretarlos, porque no respetan siempre lo que pasa en los partidos, ni cómo estamos jugando. Estamos haciendo buenas cosas, aunque falta algo más, pero vamos a seguir hacia adelante.

¿Cómo define a Matías Almeyda?

Es un entrenador que aporta mucho, habla mucho con nosotros. Estudia mucho al equipo rival, pero también a nosotros. Me sorprendí cuando regresé de las vacaciones, hablé con él y ya sabía todo de mí, de mi vida, de dónde he jugado y lo que he hecho. Está muy cerca de los jugadores y sabe apretar cuando hay que apretar. Está sacando muchas cosas de nosotros y está dando confianza a los que la habían perdido. Está dando confianza al grupo y se nota. Jugadores que algunos han dado por muertos están jugando y jugando bien, porque el míster saca esta confianza.

¿Os ayuda también en el plano psicológico?

Habla mucho e intenta hacerte sentirte listo para enfrentarte al partido, para los entrenamientos.... que estemos al máximo, dando el cien por cien. Porque eso es lo que nos va a permitir conseguir resultados, porque tenemos un muy buen equipo y tenemos que creerlo nosotros y jugar con confianza porque seguimos siendo el Sevilla.

¿Qué hay de diferente este año en el vestuario con respecto al año pasado?

El vestuario siempre ha sido bueno, el año pasado también. El problema nunca ha sido entre nosotros, como grupo somos fuertes. La verdad que este año, a lo mejor, se puede notar un poquito más porque el míster le da más importancia a eso, pero el vestuario siempre ha estado bien. Vamos a seguir y a ir siempre a mejor para que se note más dentro del campo.

Algo que no cambia es la crispación de la afición con la directiva ¿Os llega mucho ruido? ¿Os afecta cuando jugáis en el Sánchez-Pizjuán?

Ese tema... nosotros tenemos que focalizarnos en lo que está en nuestra mano, y es jugar al fútbol. Cuando salimos al Ramón Sánchez-Pizjuán, salimos para defender el escudo del Sevilla, para dar el cien por cien y ganar el partido para hacer que la gente sea feliz. Esa ruptura entre directiva y afición, nosotros no la gestionamos. Lo único que intentamos hacer es dar felicidad, jugando bien, que es lo único que podemos hacer.

¿Por qué crees que os cuesta tanto ganar en casa?

Creo que hay que mirar el lado positivo, sólo hay que mirar el último partido. Lo hicimos bastante bien, pero en lo que se refiere al fútbol, bastante bien no es suficiente. Durante el primer tiempo, el contrario estaba superado, pero en la segunda parte, hubo algunos episodios... tenemos que vivirlo siempre al máximo hasta el final para conseguir el resultado. El equipo va a volver a ganar en casa y vamos hacer que el Sánchez-Pizjuán sea nuestro templo otra vez.

¿Tuvo ofertas para salir este verano del club?

No, no he hablado de ofertas ni de nada parecido, porque yo nunca he querido salir del club. Entonces, que se ha hablado mucho de mi nombre en varios sitios, pero la verdad es que ni yo, ni el presidente, ni el director deportivo hemos hablado de una salida posible. Estoy feliz aquí. El club está feliz de que siga. Entonces, vamos a seguir sumando juntos.

¿Estaría dispuesto a marcharse por ayudar a la situación económica?

Si el club necesita que le ayude, voy a intentar hacerlo. Pero la verdad es que creo que el nuevo director deportivo ha hecho las cosas de la mejor manera y mi salida no va a ser de actualidad, ni inminente. Estoy feliz de seguir aquí, de mi salida nunca se ha hablado.