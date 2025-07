Iborra deja el fútbol a los 37 años: «Espero que los aficionados estén orgullosos del jugador que defendía sus escudos»

Vicente Iborra ha dicho hoy, 4 de julio de 2025, adiós al fútbol como jugador profesional. El hasta ahora futbolista del Levante, recién ascendido a Primera división, pasará a formar parte del cuerpo técnico de Julián Calero, con la intención de algún día probar la aventura de ser entrenador en solitario. Culmina de este modo una larga carrera repleta de éxitos, con has dos ascensos con el club que le vio nacer, como es el propio Levante, y hasta cinco títulos europeos en sus diferentes destinos, siendo especialmente relevante su paso por el Sevilla FC, donde fue uno de los integrantes de aquella plantilla dirigida por Unai Emery y que levantó tres Europa League de forma consecutiva (2014, 2015 y 2016).

También levantó títulos con Villarreal y Olympiacos, disputando además varias finales de la Supercopa de Europa o la Copa del Rey mientras vestía los colores del conjunto de Nervión. Porque la explosión en la carrera de Vicente Iborra, que incluso le llevó a Inglaterra para jugar a ese Leicester City campeón de la Premier, se produjo en el Sánchez-Pizjuán, donde es recordado por sus goles, pero sobre todo por su personalidad y capitanía.

Disfrutó mucho en la época de Emery, jugando por detrás del delantero y aprovechando su buena relación con el gol. Firmó 30 goles y 13 asistencias en 173 encuentros, el lugar con mejor números, sólo superando el propio Levante, donde ha estado en dos etapas, en número de encuentros oficiales. Por eso para Iborra fue tan importante su paso por Sevilla, donde dejó buenos amigos y grandes recuerdos de su etapa profesional.

«Quiero dar las gracias a todos los clubes en los que he podido participar, que me han permitido involucrarme en su historia, que sus aficionados se hayan quedado satisfechos y orgullosos del jugador que defendía sus escudos», reflexionaba sin querer mencionar a ninguno en los que había estado. «Es una decisión muy pensada y meditada. Dentro del terreno de juego lo he dado todo pero creo que hay que ser honestos con el club y consigo mismo. Intentaré ayudar desde otra parcela. Creo que es el momento adecuado», sentenció Iborra, uno de esos jugadores y capitanes que ayudaron a que el Sevilla fuese un poco más grande.