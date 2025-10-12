Suscríbete a
«Mi hijo ha sido un líder desde niño, Alexis le da consejos en Sevilla, a él y a todo el equipo»

El padre de Suazo habla de los primeros meses de su hijo en Nervión: «El grupo humano es espectacular, el profe (Almeyda) es excelente y la hinchada muy pasional»

Roberto Suazo abraza a su hijo en Montilivi tras la importante victoria del Sevilla en Girona
Gabriel Suazo ya está de regreso a Sevilla después de su participación con Chile en este parón. Lo hizo de nuevo como capitán de la Roja en la victoria por 2-1 ante Perú. La temporada marcha viento en popa para él, ... líder en su selección y figura indispensable en el pujante Sevilla de Matías Almeyda, al que se ha adaptado a las mil maravillas ganándose la confianza del técnico y la admiración de toda la afición por su pundonor y carisma.

