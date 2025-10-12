«Mi hijo ha sido un líder desde niño, Alexis le da consejos en Sevilla, a él y a todo el equipo»

Gabriel Suazo ya está de regreso a Sevilla después de su participación con Chile en este parón. Lo hizo de nuevo como capitán de la Roja en la victoria por 2-1 ante Perú. La temporada marcha viento en popa para él, ... líder en su selección y figura indispensable en el pujante Sevilla de Matías Almeyda, al que se ha adaptado a las mil maravillas ganándose la confianza del técnico y la admiración de toda la afición por su pundonor y carisma.

Su padre, Roberto Suazo, sigue sus movimientos de cerca, tremendamente orgulloso de su hijo. Estuvo incluso en la primera victoria del Sevilla en Montilivi (0-2). En palabras al diario As, Roberto destaca la faceta de líder del lateral de 28 años, que ha sido capaz de portar el brazalete en todos los equipos en los que ha jugado: Colo Colo, Toulouse, Sevilla y la selección chilena.

«Mi hijo ha sido un líder desde niño, eso no se impone. Él solo, con su forma de ser, llega al grupo. Con su energía positiva demuestra su liderazgo, que lo lleva innato desde que nació, desde niño, cuando estaba en las cadetes de Colo Colo», señaló el padre de Gabriel Suazo.

En su nueva etapa en Sevilla, Suazo se ha reencontrado con una estrella y compatriota como Alexis Sánchez, que también brilla en sus primeros partidos en el Sánchez-Pizjuán. «Ellos se conocían de hace tiempo, Gabriel hizo de sparring cuando era niño en la Roja. Se relacionan muy bien... Alexis está contento, aconseja a mi hijo y a todo el equipo. Es un jugador con mucha experiencia y lo demuestra en la cancha», apuntó.

En cuanto a la adaptación Gabriel al Sevilla, explica que «él está muy contento. Lo recibieron muy bien, el grupo humano es espectacular, el profe (Almeyda) es excelente y la hinchada muy pasional, como lo es Chile, como lo es Colo Colo. De alguna u otra manera a un jugador de fútbol eso le llama la atención«.

Roberto también cuenta cómo vivió Gabriel Suazo los primeros partidos con los nervionenses: «Nos dijo que lo acompañáramos. En los primeros dos partidos del club no pudo ser inscrito, y tuvo su debut en la tercera fecha de liga ante Girona. Se pudo ganar y fue importante porque fue de visita, con toda la hinchada en contra. Fue una emoción gigante ver a tu hijo ahí triunfar (en Montilivi), verlo ganar que es súper relevante para él y la familia. Solamente nos abrazamos, nos dimos un beso y le dije que lo amamos. Eso fue gratificante. Nosotros felices por él y el contento por nosotros que estuvimos presentes. Estaba mi señora, mi nuera, mis dos nietos. Todos felices«, concluyó.