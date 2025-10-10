Grecia reabre el debate de la portería con Odysseas Vlachodimos en el foco

Con la vitola ya de titular en el Sevilla, Odysseas Vlachodimos aparece este viernes en los debates del fútbol griego. La derrota de Grecia ante Escocia complica la clasificación mundialista y el meta Konstantinos Tzolakis, que viene actuando como titular, cometió un grave ... error en el partido que lo pone en el foco de cara al próximo partido, un decisivo duelo ante Dinamarca.

Aunque el seleccionador, Ivan Jovanovic, como sus compañeros respaldaron al portero del Olympiacos tras el partido, Tzolakis acabó apesadumbrado. Sintiéndose como responsable de la derrota, el meta de la selección griega mostró sobre el terreno de juego su pesar por esa mala actuación que condenó a Grecia, que en el desarrollo del partido fue mejor que su rival.

«Es algo que sucede. Es un balón. ¿Vamos a volvernos locos? ¿Será el primero o el último? No pasó nada. No nos volvamos locos. No pongamos a los jugadores contra las cuerdas por un simple error. ¿No cometemos errores? El fútbol es un juego de errores. Sabemos lo que vale y es un chico fantástico», señaló Tasos Bakasetas para defender a Tzolakis, aunque el debate ya está abierto.

Tzolakis se quita los guantes tras su mala actuación EP

Las buenas actuaciones de Vlachodimos con el Sevilla no han pasado desapercibidas en el país heleno. La victoria ante el Barcelona incluso elevó la trascendencia de las paradas del portero, para el que muchos piden ahora que sea titular en el decisivo duelo ante Dinamarca, donde el combinado griego necesita experiencia sobre el césped.

«La decepción es evidente; la derrota siempre trae decepción. Nuestro deber, tanto con nosotros como equipo como con los jugadores, es mirar hacia el día siguiente. Las esperanzas se desvanecen, pero hay un partido en tres días y, querámoslo o no, tenemos que estar preparados para responder bien. El profesionalismo es bastante exigente, pero para eso estamos aquí», dijo el seleccionador griego, que no quiso valorar rendimientos individuales en sus primeras palabras tras el partido.

Tras la derrota ante Escocia, Grecia se queda como tercera de grupo con únicamente tres puntos, cuatro menos que los escoceses y Dinamarca. Precisamente, el equipo heleno visita el domingo al equipo danés, en un partido que se antoja clave para mantener aspiraciones de estar en el Mundial del próximo año.