Grecia reabre el debate de la portería con Odysseas Vlachodimos en el foco

Vlachodimos en un partido del Sevilla
Samuel Silva

Con la vitola ya de titular en el Sevilla, Odysseas Vlachodimos aparece este viernes en los debates del fútbol griego. La derrota de Grecia ante Escocia complica la clasificación mundialista y el meta Konstantinos Tzolakis, que viene actuando como titular, cometió un grave ... error en el partido que lo pone en el foco de cara al próximo partido, un decisivo duelo ante Dinamarca.

