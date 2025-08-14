Almeyda espera contar con Vargas e Idumbo para el Athletic - Sevilla

Aunque Antonio Cordón le quite hierro, el Sevilla FC tiene un claro problema de efectivos de cara a su estreno liguero. Entre lesionados y no inscritos, Matías Almeyda tiene actualmente doce jugadores a su disposición, más la cantera. Y es que de los quince inscritos, tres de ellos están de baja (Badé, Nianzou y Pedrosa).

Sí podrá estar Ejuke, el cual se ha incorporado este miércoles a los entrenamientos con el resto del grupo. No obstante, desde el Sevilla FC confían en que tanto Rubén Vargas como Stanis Idumbo estén disponibles para viajar a Bilbao y disputar algunos minutos de la primera jornada liguera. Para ello, el suizo tendrá que ser inscrito antes del domingo, un escenario que desde el club miran con optimismo. En el caso de Idumbo no habría problema, puesto que es un jugador de la cantera y, mientras no se sobrepase el cupo, podría disfrutar de minutos sin problemas.

El que no llegará a tiempo para apuntalar una zona muy delicada es Ramón Martínez. El canterano está descartado para San Mamés y Almeyda tendrá a su disposición a Kike Salas, Marcao y Gudelj para confeccionar su centro de la defensa.

El lateral izquierdo, actualmente, está huérfano. Y es que Pedrosa aún no se ha recuperado de su lesión y Gabriel Suazo, el cual ha cuajado muy buenas sensaciones durante la pretemporada, está sin inscribir. De lograr algo de margen, el lateral chileno será una de las inscripciones obligatorias ante la necesidad imperante de la demarcación. De todas formas, Almeyda convocará casi con total seguridad a Oso para que complete la lista.

Quince inscritos

El Sevilla tiene actualmente inscrito en portería sólo a Nyland y no parece que el panorama vaya a cambiar. Con la posibilidad de tirar de Alberto Flores, Almeyda convocará a estos dos porteros y, ya de paso, dejar a Vlachodimos margen para que se adapte a su nueva familia.

En defensa sólo aparecen inscritos Marcao, Kike Salas, Carmona, Badé y Pedrosa. No obstante, Juanlu también está inscrito y puede hacer de lateral derecho. El de Montequinto está registrado ya como jugador del primer equipo con la intención de venderlo al Nápoles, una operación que actualmente está parada. Siguiendo con el resto de demarcaciones, el Sevilla tampoco anda demasiado holgado en el centro del campo, ya que Gudelj, Sow y Agoumé son los únicos que aparecen inscritos. Una vez más, la cantera servirá para apuntalar esta zona y Manu Bueno estará en la expedición de Bilbao.

Por último, en ataque, según la plantilla de LaLiga, Isaac, Peque, Ejuke y Lukebakio son los hombres disponibles para Almeyda. De esta forma, Akor Adams es otra de las prioridades del Sevilla para inscribir en cuanto haya algo de margen. Además, Alfon al haber llegado libre, al igual que Suazo, podrían beneficiarse de la «inscripción a cámara lenta», que persigue facilitarle a los clubes la inscripción de futbolistas que hayan llegado en esas condiciones.

