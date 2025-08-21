La declaración de amor de Badé al Sevilla desde Alemania: «Ha sido la experiencia más bonita de mi vida»

La marcha de Loic Badé no ha dejado a nadie indiferente en el Sevilla FC. El jugador francés ha sido uno de los líderes más carismáticos del plantel durante los últimos dos años y medio. Su trayectoria en el Sevilla no ha sido tan dilatada como él hubiera querido, pero la economía aprieta y el central era consciente de que había que coger el tren que se le había presentando tanto a él como al club hispalense.

A cambio de algo más de 30 millones de euros, el Sevilla se ha despedido de su mejor central, el que aún pudo disfrutar de los últimos coletazos de la gloria europea. Tras el anuncio oficial de su fichaje por el Bayer Leverkusen, el club de Nervión le ha homenajeado con un vídeo que ha repasado sus andanzas vistiendo la elástica blanquirroja. Momentos buenos y malos, que el central siempre ha revestido con una amplia sonrisa.

Sevilla y el Sevilla Fútbol Club siempre serán tu casa, @BadeLoic 🤍❤️ pic.twitter.com/Zm4xSIK9CT — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) August 21, 2025

Muchos de sus compañeros y excompañeros han querido enviarle su cariño de forma pública. Una muestra de la huella que Badé ha dejado en Nervión. Como respuesta, el defensa ha querido enviar un mensaje de amor al sevillismo, declarándose sevillista hasta la muerte y compartiendo sus fotos más emblemáticas de los últimos años.

La despedida de Badé

El mensaje dice lo siguiente: «Sevillistas , quería daros las gracias por todo ! Hemos vivido los mejores y los peores momentos , pero siempre juntos !

Ahora es el momento para mi de ver otras cosas , y soy el mas feliz porque he tenido la suerte de encontraros , de tocar plata y de disfrutar cada partido con vosotros. Luchar por ese escudo fue la experiencia la mas bonita de mi vida. Os amo con todo mi corazón y seré un sevillista hasta la puta muerte !!«