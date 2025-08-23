Suscríbete a
sevilla fc

Cordón mantiene la calma con los fichajes a diez días del cierre del mercado

Con las dificultades para las inscripciones con los fichajes ya realizados, apurará hasta última hora para firmar a los nuevos al mejor precio posible

Antonio Cordón, tras un acto en el Sánchez-Pizjuán
Alberto Fernández

Antonio Cordón lleva dos meses mal contados como director deportivo del Sevilla FC. Se le presentó el pasado 20 de junio tras una rápida negociación y pronto se puso manos a la obra para conocer internamente cómo estaba el club en materia ... económica, contexto que entronca directamente con su parcela. El presidente ya le había advertido de las dificultades por las que atraviesa la entidad, agudizadas por ese control férreo que mantiene LaLiga y que imposibilita, por ejemplo, que tras una venta tan relevante como la de Loïc Badé sólo se pueda inscribir a un futbolista en el campeonato. Por esta misma razón, el ejecutivo extremeño mantiene la calma y traslada al club ese mismo sentimiento de que todo camina según lo previsto. Que nadie debe alterarse, que la hoja de ruta sigue en marcha.

