Cordón mantiene la calma con los fichajes a diez días del cierre del mercado

Antonio Cordón lleva dos meses mal contados como director deportivo del Sevilla FC. Se le presentó el pasado 20 de junio tras una rápida negociación y pronto se puso manos a la obra para conocer internamente cómo estaba el club en materia ... económica, contexto que entronca directamente con su parcela. El presidente ya le había advertido de las dificultades por las que atraviesa la entidad, agudizadas por ese control férreo que mantiene LaLiga y que imposibilita, por ejemplo, que tras una venta tan relevante como la de Loïc Badé sólo se pueda inscribir a un futbolista en el campeonato. Por esta misma razón, el ejecutivo extremeño mantiene la calma y traslada al club ese mismo sentimiento de que todo camina según lo previsto. Que nadie debe alterarse, que la hoja de ruta sigue en marcha.

Porque la política de fichajes del Sevilla de este temporada se ha visto totalmente condicionada por la necesidad de ventas para recaudar fondos de cara a paliar el déficit que arrastra el club, además de seguir rebajando una masa salarial disparada y en la que quedan aún cosas por hacer. La rebaja de salario a la que accedió Adnan Januzaj no debería ser la última en el cuadro andaluz, intentando renegociar Cordón con jugadores que mantienen salarios Champions la posibilidad de realizar el mismo gesto altruista de su compañero, o al menos una prolongación del contrato dividiendo las cantidades adeudadas y la amortización pendiente en más años. Es una estrategia que sí ve con mejores ojos LaLiga, no habiendo aún validado la rebaja unilateral del futbolista belga. Es una de las fórmulas que maneja el director deportivo para salir del atolladero. No la única.

Y está aparentemente tranquilo Antonio Cordón, a diez días para que finalice el tiempo de comprar y vender (1 de septiembre), por la misma circunstancia que ha bloqueado en algunos momentos el propio mercado sevillista. Las dificultades para inscribir incluso a los fichajes del mercado invernal pasado han provocado que el director deportivo se centre primero en lo que podía hacer, que no era otra cosa que sacar el máximo provecho de los activos que poseía el Sevilla en su propia plantilla. Desde Loïc Badé, pasando ahora por los canteranos Juanlu y Carmona. Hacer caja y que esos porcentajes que libera LaLiga vayan dando paso a los jugadores contratados, estando Alfon, Suazo y Vlachodimos a la espera. Por tanto, no tiene Cordón ninguna prisa en cerrar en dos días a un nuevo lateral derecho si no va a poder inscribirlo. Una lógica de manual, jugando las cartas de los dos partidos de Liga que debe enfrentar el Sevilla antes de que se cierre el mercado y lo que puedan aportar los inscritos o los que aún están por aparecer como nuevos futbolistas de la plantilla.

Los futuros fichajes, intranquilos

De todos modos, al igual que parece que le está yendo medianamente bien al director deportivo con esa tensión a la que está sometiendo a posibles compradores a la hora de negociar por los futbolistas del Sevilla, él también debe mantener en vilo esa llama de esperanza de los refuerzos que deberán llegar a Nervión en estos días. Asegurarles que el club no les dejará en la estacada si finalmente se trunca alguna operación de salida, con el límite salarial al que está sometida la entidad ahogando posibles incorporaciones, todas a bajo o nulo coste y con un salario a percibir muy por debajo de lo que el Sevilla ofrecía no hace tanto. Poco más de un millón de salario a cada jugador, por lo que el mercado al que puede acceder Cordón está acotado. No se pueden realizar grandes dispendios porque no encajarán en el actual presupuesto. Mirada baja.

Por todo ello, el trabajo de la Dirección Deportiva está enfocado primero en terminar de definir esas salidas en las que se trabaja sin descanso. No sólo en esas grandes operaciones, que han arrancado con la venta de Badé, sino también en ese chorreo de salidas que deben terminar de definir el vestuario nervionense. Si no se cuenta en exceso con jugadores como Pedrosa, Iheanacho, Isaac o Peque, la idea de Cordón, quien los está moviendo en el mercado con la ayuda de agentes e intermediarios, es que terminen saliendo del Sevilla antes del 1 de septiembre. Todo adiós será bien valorado, sobre todo si es mediante un traspaso. Esto ayudará a terminar de definir un plantel que será corto en cuanto a opciones del primer equipo, completando con hombres del filial las convocatorias, situación que también conoce Almeyda.

Donde apenas puede hacer nada Cordón es con esos jugadores de fichas Champions que han decidido permanecer en Nervión pese a los intentos del club, desde hace tiempo, para que busquen un nuevo destino. El entrenador tratará de sacar el mayor jugo de ellos. Revalorizarlos. Mientras, el club sigue manteniendo una aparente tranquilidad en el mercado. Todo se activará a última hora.