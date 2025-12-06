Suscríbete a
Corberán: «El Sevilla viene con bajas en la parte de atrás pero tiene un fondo de armario muy amplio»

«Es un partido enormemente exigente y las dinámicas y las lesiones los convierten en más peligrosos», asegura el entrenador del Valencia CF

Almeyda y las lesiones en el Sevilla FC ante el Valencia: «No hay excusa»

Carlos Corberán, técnico del Valencia CF
Carlos Corberán, técnico del Valencia CF VCF

F. M.

Duelo de rivales directos y muy necesitados en Mestalla. El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputa este domingo ante el Sevilla FC. Ambos equipos vienen de ... pasar ronda en la Copa del Rey, en el caso de los valencianistas, de manera agónica contra el Cartagena. «Nos ocupa cuidar cada detalle porque estamos en una semana muy exigente porque vamos a jugar tres partidos con menos de 72 horas entre partidos, que es lo mínimo que te garantiza la recuperación. La exigencia es máxima. El partido de mañana es a las 16:15 y eso nos condiciona. Nos concentraremos en el hotel para estar juntos y tener descanso. El tema del Maratón que mañana va a vivir Valencia como evento deportivo, precisaba de cierto análisis porque es muy importante que nos respete todo el mundo, pero esas 46.000 personas que van a Mestalla son la esencia del fútbol y hay que respetarlas. Que no echemos de menos a nadie. Como nos concentramos ya de normal la noche de antes, la rutina va a ser la normal. El desplazamiento será a la hora que diga la gente del club», explicaba el técnico del Valencia.

