El Benfica quiere a Carlos Álvarez y el Sevilla se frota las manos

A una semana de que finalice el mercado de fichajes, el Benfica va con todo por hacerse con Carlos Álvarez, actual jugador del Levante y canterano sevillista. El jugador fue uno de los héroes del ascenso del conjunto levantino y cuajó una gran temporada en Segunda división.

Ahora, tal y como ha adelantado Marca, el Benfica quiere hacerse con sus servicios y estaría dispuesto a ofrecer entre 15 y 18 millones. La cláusula de Carlos Álvarez ascendió a los 22 millones de euros el pasado mes de junio, por lo que la oferta encajaría al Levante.

Tampoco le disgustaría al Sevilla FC, el cual se guardó un 40 por ciento de un futuro traspaso, además de los derechos de formación del jugador del Levante.

De concretarse la operación, el canterano podría disputar la Champions League esta temporada. Un salto cualitativo, teniendo en cuenta de dónde viene.

Cabe recordar que el canterano se marchó a coste cero, si bien el Sevilla se guardó las garantías futuras mencionadas. En Nervión sólo Sampaoli le dio algo de cancha. Lo puso en los amistosos con Mónaco, Benfica o Volendam, e incluso hizo debutar a Carlos Álvarez en partido oficial con el Sevilla FC saliendo de titular y marcando un tanto ante el Juventud de Torremolinos en la Copa del Rey. La complicada situación del equipo no le ayudó después a seguir teniendo oportunidades, hasta que tomó la decisión de marcharse a Valencia.