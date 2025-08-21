Suscríbete a
Badé entra en el top 10 de ventas del Sevilla FC

Desde el verano de 2022, con las salidas de Koundé y Diego Carlos, el Sevilla se hacía tan fuerte a la hora de vender

El Sevilla FC podrá inscribir por el momento un solo jugador con la venta de Badé

Daniel Alves, Koundé, Badé, Ben Yedder y Diego Carlos, con el Sevilla
Loïc Badé ya es historia del Sevilla. Después de dos temporadas y media, 93 partidos defendiendo los colores del equipo de Nervión y un título de la Europa League en 2023, el central francés dijo adiós tras cerrarse un acuerdo de traspaso con ... destino al Bayer Leverkusen, que abonará una cifra de 29 millones fijos más otros 4 en variables, unas más fáciles que conseguir que otras. Una cantidad muy importante para que el club hispalense vaya reconstruyendo poco a poco su maltrecha economía y levantando ese agujero de déficit que parece no tener fin.

