Badé entra en el top 10 de ventas del Sevilla FC

Loïc Badé ya es historia del Sevilla. Después de dos temporadas y media, 93 partidos defendiendo los colores del equipo de Nervión y un título de la Europa League en 2023, el central francés dijo adiós tras cerrarse un acuerdo de traspaso con ... destino al Bayer Leverkusen, que abonará una cifra de 29 millones fijos más otros 4 en variables, unas más fáciles que conseguir que otras. Una cantidad muy importante para que el club hispalense vaya reconstruyendo poco a poco su maltrecha economía y levantando ese agujero de déficit que parece no tener fin.

Evidentemente, la operación tiene algunos costes para los sevillistas, como el 10% de la plusvalía inicial (17 millones) para el Rennes y otro tanto para el jugador y sus agentes, aunque se ha negociado para que la cifra sea más baja. Como el Sevilla ya se había acercado a la mitad de la amortización de los 12 millones que costó Badé, se puede decir que agarra una cifra cercana a los 20 millones para sus arcas más las variables, además de un porcentaje de una futura venta. Una venta muy por encima de lo esperado. Porque pese a la alta cotización que pueda tener un defensa internacional con Francia y que incluso pueda ser citado para el Mundial, la actual situación económica y deportiva de los sevillistas les hace acudir al mercado a la hora de vender con menos fuerza. La estrategia de Antonio Cordón de esperar y apretar en el precio comienza a darle resultados. El club se había marcado este verano como el momento de vender sin miramientos. La primera ficha en caer va a ser Badé y no será la última. La necesidad de seguir haciendo caja, tanto para inscribir como para nivelar futuras cuentas de resultados, es imperiosa en Nervión.

Ventas más importantes de la historia del Sevilla FC 1 Jules Koundé: 50 + 10 2 Daniel Alves: 35,5 + 5 3 Ben Yedder: 40 4 Lenglet: 35,9 5 Vitolo: 35,6 6 Badé: 29 + 4 7 Gameiro: 32 8 Diego Carlos: 31 9 Bacca: 30 10 Krychowiak: 27,5

Todos los veranos, desde hace muchas temporadas, el plan sevillista no variaba lo más mínimo: coger plusvalías y reinvertir. Eso era antes de la mala gestión de los tres últimos años, en lo deportivo y económico (van ligados), provocando que se haya llegado a una situación insostenibles repleta de restricciones, comenzando por las normas de la propia competición. En los momentos de bonanza, igualmente el Sevilla se marcaba la meta de vender a sus mejores jugadores o a algunos de ellos, para aumentar el presupuesto para traspasos y elevar año a año la masa salarial. Eso se había desviado nuevamente hasta este verano.

La vuelta al modelo

Porque en los dos últimos años se han vendido a dos figuras casi legendarias del Sevilla moderno. Dos bicampeones de la Europa League, como Bono y En-Nesyri, por 20 millones cada uno, cuando su precio de mercado parecía ser mayor. Algunos jugadores también de esa generación salieron por la puerta de atrás porque no había manera de colocarlos, costando un buen dinero al propio Sevilla en liquidaciones de contrato anticipadas. Ante esta tesitura, Cordón ha tomado la determinación de aguantar y exigir el máximo por los jugadores con mercado. Está aguantando lo máximo, sabedor también que en el tema de los fichajes y las inscripciones iba a tener que llegar hasta la última semana para poder encajarlo todo. Y le va saliendo bien. Si se cumples las variables del traspaso de Badé, la del francés sería la sexta más importante en el histórico nervionense. Toda una hazaña.

Las últimas grandes ventas se produjeron en el verano de 2022, cuando se vendió a Jules Koundé al Barcelona por 50 millones más otros 10 en variables, mientras que su pareja de baile en la defensa (Diego Carlos) salió por 31 rumbo al Aston Villa. Ambas están encuadradas en el Top 10 de ventas sevillistas, siendo la de Koundé la primera, seguida por la de Daniel Alves al mismísimo Barcelona, por unos 35 millones más pluses, que al final superaron la barrera de los 40 millones. Negocios a los que el Sevilla parecía que no sería capaz de volver a llegar.

Y es que en el apartado de defensas, parece que en Nervión se ha encontrado la fórmula mágica para vender por altos costes. A los tres casos mencionados hay que añadir el de Lenglet, quien sigue jugando en LaLiga y que puso rumbo (otro más) al Barcelona por su cláusula, más de 35 millones de euros. Cantidades muy importantes por jugadores que después tampoco han terminado triunfando completamente. En el Sevilla habitualmente se da un rendimiento mayor del demostrado lejos del Sánchez-Pizjuán. Evidentemente, no sólo de zagueros han vivido los directores deportivos que han pasado por las oficinas de la Carretera de Utrera. También el Sevilla ha hecho caja con sus goleadores, los más míticos, aunque a la cifra de 30 millones no se han acercado tantos. Siempre ha vendido por encima de lo que decía el mercado, pero esos traspasos más que gigantescos apenas han aparecido en la hoja de ruta del Sevilla.

En ese grupo se encuentran hombres como Wissam Ben Yedder, en una operación extraña con el Monaco donde se terminó adquiriendo a Rony Lopes por una cifra astronómica; también está la venta de Kevin Gameiro al Atlético de Madrid o de Carlos Bacca al Milan. Traspasos que ayudaron en su momento a seguir reforzando al Sevilla o aumentando esa masa salarial que, por contra, ahora se disminuye a marchas forzadas, provocando una pérdida de fondos anualmente. El Sevilla consigue despertar el mercado con el traspaso de Loïc Badé. Una cantidad que ni soñaba y que ahora ve en sus manos para que las piezas de la planificación puedan encajar.