El Sevilla FC podrá inscribir por el momento un solo jugador con la venta de Badé

La venta de Loïc Badé al Bayer Leverkusen debe ser oficial durante la jornada de hoy, ya que el jugador francés ha viajado a tierras alemanas para pasar el habitual reconocimiento médico y firmar un contrato que lo ligará a su nuevo equipo por las próximas cinco temporadas. Una importante inyección económica para un club que necesita efectuar incluso más ventas para que su plan de reajuste económico vaya teniendo sentido. Sin embargo, en cuanto a las inscripciones, el problema radica que al estar excedido las normas de LaLiga son realmente restrictivas, por lo que de esa plusvalía de más de 20 millones (pluses incluidos) por Badé podrá utilizar una pequeña parte.

De hecho, de cara al próximo lunes, donde los sevillistas jugarán la segunda jornada de Liga frente al Getafe de Bordalás, el club con la salida de su mejor defensor sólo podrá inscribir a uno de los fichajes que ya realizó el pasado invierno, como es Rubén Vargas, dejando por el momento fuera de concurso a los tres que ha firmado este verano, como son Alfon, Vargas y Vlachodimos. No quiere decir esto que no vayan a ser inscritos antes del mismo lunes, pero no está claro a esta hora que se pueda conseguir mientras no se den más movimientos.

Porque Antonio Cordón está negociando a varias bandas la salida de varios futbolistas, no sólo la conocida de Juanlu al Nápoles, que en cuanto se dé volvería a liberar espacio para una nueva (o varias) inscripciones. Hay que recordar que el Sevilla está obligado primeramente a inscribir a los jugadores de su plantilla que firmó primero (Akor y Vargas), para después y dando cabida a los fichajes actuales y a los jugadores que regresan de cesión, algunos aún sin estar dentro de la plantilla nervionense actualmente.

Los tres fichajes del verano han llegado sin carga adicional de una amortización al tratarse de futbolistas libres o cedidos, por lo que su inscripción es algo más sencilla o menos costosa por ejemplo que la de Vargas o Akor Adams. La venta de Badé dejará un remanente al que sumar futuros movimientos, como el traspaso de Iheanacho o la salida de algún otro jugador que está en el mercado al no contar para Almeyda, ya sea cedido o traspasado. El trabajo de Antonio Cordón aún es arduo en estos días de mercado que le restan. Muchos números que hacer, ventas que resolver y fichajes que realizar, con el límite salarial y las normas de LaLiga entorpeciendo cada paso que intenta dar el Sevilla FC.