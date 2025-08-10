El Athletic recibirá al Sevilla después de una pretemporada inquietante

El Sevilla FC comenzará LaLiga EA Sports 2025-26 visitando el domingo 17 de agosto a las 19.30 al Athletic Club en San Mamés. El bloque adiestrado por Matías Almeyda intentará sorprender ante un equipo que jugará este curso Liga de Campeones pero que ha terminado ya su pretemporada con un balance realmente negativo y muy llamativo en cuanto a malos resultados y a lesiones de futbolistas.

De los siete encuentros amistosos que ha disputado el Athletic en este verano, seis se han saldado con derrota vasca. Los de Ernesto Valverde empezaron venciendo 1-0 a la Ponferradina, de Primera RFEF, y posteriormente cayeron ante el Alavés (1-0), PSV Eindhoven (2-1), Racing de Santander (2-1), Liverpool (4-1), Liverpool (3-2) y Arsenal (3-0). Estos seis tropiezos consecutivos dejan una inquietante sensación en San Mamés ante el arranque de la competición.

A esta negativa línea se le unen las lesiones de Beñat Prados, Yuri Berchiche, Aitor Paredes y Unai Egiluz, éste para toda la temporada. Además de todo eso Yeray Álvarez está apartado por un positivo y el técnico vasco tiene muy comprometida la rotación en el centro de la defensa.

Nico Williams ha acusado algunas molestias de pubalgia pero ha podido participar en los encuentros de verano tras confirmar su permanencia y renovación con el equipo vizcaíno, que negocia la incorporación de Laporte para reforzar su ahora maltrecha zaga.

