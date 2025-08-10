Suscríbete a
El Toulouse, la última piedra de toque antes de iniciar LaLiga

El chileno Gabriel Suazo se reencontrará con su exequipo en el último duelo de la pretemporada

Almeyda tendrá que reinventar el once ante las numerosas ausencias por lesión

Vlachodimos consuma la 'revolución' de la portería del Sevilla FC

El chileno Gabriel Suazo, en un entrenamiento
El chileno Gabriel Suazo, en un entrenamiento
Samuel Silva

El Sevilla FC despide la pretemporada esta tarde ante el Toulouse (19:00), el décimo clasificado de la Ligue 1 la pasada temporada y última piedra de toque para este nuevo Sevilla de Matías Almeyda, que iniciará el campeonato liguero en siete ... días en San Mamés. La expedición sevillista se desplazará esta mañana para afrontar por la tarde un encuentro que debe servir para que el entrenador argentino afine el once de cara al comienzo de LaLiga.

