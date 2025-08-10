El Toulouse, la última piedra de toque antes de iniciar LaLiga

El Sevilla FC despide la pretemporada esta tarde ante el Toulouse (19:00), el décimo clasificado de la Ligue 1 la pasada temporada y última piedra de toque para este nuevo Sevilla de Matías Almeyda, que iniciará el campeonato liguero en siete ... días en San Mamés. La expedición sevillista se desplazará esta mañana para afrontar por la tarde un encuentro que debe servir para que el entrenador argentino afine el once de cara al comienzo de LaLiga.

Viaja el Sevilla con numerosas ausencias. A las conocidas en la zaga –Nianzou, Badé y Ramón Martínez– se unen las de Joan Jordán, Chidera Ejuke, Stanis Idumbo, Vargas y Pedrosa, con lo que Almeyda de nuevo tendrá que reinventarse para confeccionar una alineación que debe ser muy parecida a la salga el próximo domingo ante el Athletic en Bilbao.

En la misma se encontrará Gabriel Suazo, el lateral chileno fichado esta temporada y que, precisamente, se reencontrará con su exequipo. Suazo es el dueño del lateral zurdo de este Sevilla, después de la rápida adaptación que ha tenido al equipo y tras quitarle el sitio a Pedrosa, a quien el club le busca una salida y que además se quedó fuera por unas leves molestias.

Con Gudelj apuntando a la zaga junto a Kike Salas, como ya hicieran ante el Olympique de Marsella, Lucien Agoumé se apunta a la medular junto a Sow, una pareja que también apunta a consolidarse para comenzar el torneo liguero, ante la falta de refuerzos en esa zona. La ausencia de Vargas, con una leve dolencia muscular, hará que Almeyda pruebe a otro '10', aunque el suizo debe llegar a tiempo para la cita en San Mamés.

También fue incluido Juanlu en la convocatoria. Con ese culebrón abierto con el Nápoles, el Sevilla mantuvo su postura de fuerza y el lateral seguirá siendo uno más para el entrenador mientras no exista un acuerdo satisfactorio para todas las partes. La citación completa la conforman: Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Marcao, Castrín, Kike Salas, Suazo, Gudelj, Agoumé, Manu Bueno, Rivera, Nico Guillén, Edu Altozano, Sow, Alfon, Lukebakio, Peque, Miguel Sierra, Isaac, Iheanacho, Álex Costa y Akor Adams.