El árbitro de la final Sevilla - Roma pensó en dejar el fútbol tras las consecuencias de las duras críticas de Mourinho

Las duras críticas de Mourinho hacia el árbitro de la final de la Europa League 2023 que levantó el Sevilla FC ante la Roma en Budapest han tenido un caro y desagradable peaje para el colegiado inglés desde entonces. El inglés ... Anthony Taylor ha desvelado ahora que su familia ya no asiste a partidos importantes debido al constante aluvión de insultos que recibe.

En una entrevista con BBC Sport, el árbitro británico habló sobre la «peor situación» que enfrentó en su carrera, cuando fue acosado por furiosos aficionados de la Roma tras aquella final de la Europa League de 2023 en el Puskas Arena. El equipo italiano perdió contra el Sevilla FC en la tanda de penaltis tras un partido tenso, en el que Taylor mostró hasta 13 tarjetas amarillas.

El entonces entrenador de la Roma, José Mourinho, criticó a Taylor en la rueda de prensa posterior al partido antes de lanzarle una diatriba bastante grosera en un aparcamiento, calificando su actuación de «vergüenza». Posteriormente, el técnico portugués fue sancionado con cuatro partidos por la UEFA, organismo rector del fútbol europeo.

Al día siguiente, Taylor fue agredido por aficionados del club italiano mientras caminaba por un aeropuerto. Le lanzaron una silla y bebidas antes de que lo condujeran a una zona segura. El árbitro, de 46 años, reveló que sus familiares ya no asisten a partidos importantes. «Esa es, sin duda, la peor situación de abuso que he vivido», dijo.

«No solo porque viajaba con familiares en ese momento, sino que también pone de relieve el impacto del comportamiento de las personas en los demás. Te hace reflexionar sobre si cometiste un error al viajar con tu familia en primer lugar«, lamenta el árbitro.

Taylor, quien arbitró el Mundial de 2022 en Catar, afirmó por otra parte que la introducción del VAR ha aumentado la presión sobre los árbitros. «La cantidad de escrutinio, análisis y conversaciones en torno al fútbol de la Premier League significa que todos buscan la perfección. En realidad, la perfección no existe. Esperamos que los árbitros acierten en cada decisión», afirma.

Le preguntaron a Taylor si alguna vez había considerado dejar el arbitraje. «Sin duda, ha habido momentos, y no seré el único, en los que uno se pregunta: '¿Vale la pena?'», dijo. «Y, sin duda, momentos en los que uno piensa: 'Lo que se dice es completamente injusto'». A pesar de todo, afirmó que todavía ama su trabajo. «En definitiva, es uno de los mejores trabajos del mundo. Estás en el centro de la acción en la liga más emocionante del mundo», concluyó.