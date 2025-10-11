Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC

El árbitro de la final Sevilla - Roma pensó en dejar el fútbol tras las consecuencias de las duras críticas de Mourinho

Anthony Taylor desvela que «es, sin duda, la peor situación de abuso que he vivido»

Óliver Torres, sobre Lopetegui y su descarte en la Champions: «Me vino llorando y me pidió perdón»

El árbitro inglés Anthony Taylos
El árbitro inglés Anthony Taylos EFE

F. M.

Las duras críticas de Mourinho hacia el árbitro de la final de la Europa League 2023 que levantó el Sevilla FC ante la Roma en Budapest han tenido un caro y desagradable peaje para el colegiado inglés desde entonces. El inglés ... Anthony Taylor ha desvelado ahora que su familia ya no asiste a partidos importantes debido al constante aluvión de insultos que recibe.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app