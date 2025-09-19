Almeyda, sobre Vlachodimos: «Si lo trajimos es porque confiamos en él»

Matías Almeyda ha comparecido ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido del Sevilla frente al Alavés, en la que ha destacado la situación de la portería sevillista. Tras los primeros cuatro partidos ligueros en los que Nyland ha sido el meta titular del Sevilla, este sábado podría llegar el debut de Odysseas Vlachodimos. «Está a disposición, se le ve bien. Tiene experiencia. Si lo trajimos es porque confiamos en él. Veremos qué decide el entrenador«, respondió el entrenador argentino al ser cuestionado si lo ve listo para jugar.

Al Sevilla se le avecina una semana cargada de partidos, donde disputará hasta tres encuentros en ocho días. Esta situación podría encadenar varias rotaciones en el once titular de Matías Almeyda, incluso en la portería nervionense. «En líneas generales doy el equipo primero a los jugadores. Vienen muchos partidos y seguramente participe la mayoría. Veremos. No lo tengo aún definido», comentó el técnico de Buenos Aires.

El 1 de octubre de 2024, el griego disputó su último partido oficial con el Newcastle y, casi un año después, Vlachodimos podría volver a vestirse de corto para jugar de nuevo un encuentro, aunque esta vez con la elástica del Sevilla.

