Almeyda saca el escudo

El técnico defiende su estilo de juego pero también los cambios que realizó ante el Villarreal

Da la cara por Akor Adams y confía en recuperar al mejor Januzaj

El entrenador del Sevilla, Matías Almeyda
Samuel Silva

Tres días después de la derrota ante el Villarreal y esas primeras críticas hacia el Sevilla FC del técnico argentino, Matías Almeyda sacó el escudo. No sólo una defensa propia realizó el entrenador argentino, que también respaldó a sus jugadores por la ambición ... de ganar el martes y dio la cara por Akor Adams, muy criticado por su mala actuación del martes, y Adnan Januzaj, a quien puso como ejemplo dentro de esa confianza que le transmite para intentar recuperar su mejor versión. No apareció tan risueño Almeyda en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, aunque se fue animando durante su alocución. Tiene fe en su estilo el entrenador argentino, aun reconociendo que deben corregir aspectos, e incluso lo comparó al de tiempos anteriores para defender ese camino elegido.

