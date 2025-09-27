Almeyda saca el escudo

Tres días después de la derrota ante el Villarreal y esas primeras críticas hacia el Sevilla FC del técnico argentino, Matías Almeyda sacó el escudo. No sólo una defensa propia realizó el entrenador argentino, que también respaldó a sus jugadores por la ambición ... de ganar el martes y dio la cara por Akor Adams, muy criticado por su mala actuación del martes, y Adnan Januzaj, a quien puso como ejemplo dentro de esa confianza que le transmite para intentar recuperar su mejor versión. No apareció tan risueño Almeyda en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros, aunque se fue animando durante su alocución. Tiene fe en su estilo el entrenador argentino, aun reconociendo que deben corregir aspectos, e incluso lo comparó al de tiempos anteriores para defender ese camino elegido.

«Insistir es bueno, no quedarte metidito atrás, así casi se van a Segunda. No los quiero metidito atrás, se sale de abajo yendo al frente y no hacia atrás. Si no, tienen que contratar a otro, mi estilo es ir hacia delante. Ya mostraron lo que pasó, con otra estrategia respetable casi se desciende. Vamos a buscar otro camino», aseguró el preparador argentino ante las críticas por ese gol encajado en la recta final del partido. «Hubo situaciones claras que definimos bien y otras donde claramente lo hicimos muy mal ante un rival que no perdona. Hay un crecimiento en el sentido de aprendizaje, de no volver a repetir esas acciones. Hubo acciones con un hombre de más que no aprovechamos, faltas tácticas que no pudimos concretar... Es un proceso en el que hay que acomodar cosas y no todo se logran rápido. Estuvimos demasiados ingenuos, con un partido empatado en el minuto 86», admitió el argentino dentro de esa ración de autocrítica que hubo en su comparecencia.

No le asustan los reproches a Almeyda. «No me detengo en mí, ya fui futbolista. Como entrenador busco soluciones a un equipo que viene mal desde hace dos años», apuntó el entrenador, que sí apuntó a ese trabajo que viene realizando más allá de los resultados. «En la búsqueda hay que formar un grupo, ser creíble ante ese grupo y acertar en lo que hacemos. La búsqueda total es quedarme mucho tiempo y para eso hay que conseguir resultados. Pero la gente no es tonta en el fútbol, sabe cuándo se trabaja y cuándo no. Lo difícil es mantener una estabilidad que aún no hemos encontrado», dijo el técnico, que incidió en la necesidad de creer en la idea: «Hay derrotas que son un golpazo, pero hay que aceptarlo e insistir en ese camino, que es el que te lleva a merecer más. Hay que aceptar los errores, incluyéndome a mí, pero metiendo lo bueno y con el tiempo irá bien. Hay que insistir, corregir, trabajar, mirar hacia dentro y lograr esa estabilidad que estamos buscando».

«A Januzaj lo dieron por perdido y para mí no lo está; es un ejemplo en querer estar» Matías Almeyda Entrenador del Sevilla FC

Desde la alineación al manejo del partido, Almeyda expuso los motivos que lo llevaron a todos esos movimientos. «Los cambios no los hice para quedar bien, me estarían minimizando. Esto no es un club de amigos, priorizo los grupos pero lo importante fue la parte física. Preparo a un equipo para que todos estén a disposición, no es un capricho hacer ochos cambios. A veces los jugadores no se recuperan o tienen molestias», justificó el entrenador, apuntando a la parcela física y la necesidad de contar con un equipo fresco sobre el césped. «En los seis partidos que jugamos tuvimos momentos regulares, malos y momentos buenos. No vi que en los seis partidos hayamos sido superados por un rival. Para salir de abajo el análisis es ese. Queremos estar mejor, nadie quiere perder puntos y estamos deseando ganar de local, pero en el camino hay que ser más fuertes. Si la adversidad te ganar eres débil y los débiles quedan fuera. Hemos encontrado un grupo de luchadores y vamos a seguir inyectando adrenalina para que luchen y jueguen», agregó el preparador.

De Januzaj a Akor Adams

La conferencia de prensa de Matías Almeyda no sólo se detuvo en analizar la derrota ante el Villarreal, sino que el argentino también habló de nombres propios como Akor Adams o Januzaj. «Tenemos que sacarles lo mejor», afirmó el entrenador sevillista, que tiene depositadas grandes esperanzas en ambos futbolistas, pese a que sus rendimientos han dejado más dudas que certezas en el pasado.

«No soy psicólogo, pero hablamos y le mostramos vídeos de movimientos que tiene que hacer. Venía de una lesión y sólo podía jugar 15 minutos con el Alavés. A veces lo vamos protegiendo, jugó el partido completo pero no le llegó un juego limpio. Estuvo siempre en lucha. Buscamos la manera de que haga otros movimientos, que entre más claro en el área. Tiene un potencial enorme y tenemos que sacarle lo mejor. También los goleadores son así, de rachas y ahora la tiene Isaac. Lo importante es que se vayan alternando», dijo Almeyda sobre el delantero nigeriano, que estuvo desafortunado en el duelo ante el Villarreal.

Mejores sensaciones dejó Adnan Januzaj, que participó en la acción del gol, aunque acabó fundido y pidiendo el cambio. «En su historia ha jugado muy bien al fútbol, pero hay momentos y lugares, y se basa en la confianza. Cuando llegué, vi en los entrenamientos que ve pases que otros no. Físicamente no está como los demás, llevaba mucho sin jugar. Lo dieron por perdido y para mí no lo están. A los buenos jugadores no se les olvida jugar, hay que hacerlos buenos otra vez. El otro día tuvo pinceladas de gente que ve otro fútbol. Es un metedor de pases de gol, ya lo hizo en la pretemporada con Peque y lo repitió con Ejuke el otro día. Ya sabemos que ese pase lo tiene, que tiene uno contra uno», dijo el técnico sobre el belga, a quien también elogió ese comportamiento que tuvo en el verano rebajándose el sueldo: «Es un jugador que se está esforzando. Fue un ejemplo fuera de la cancha. ¿Quién se resigna hoy la parte económica? Nadie. Es un ejemplo en querer estar y vamos a sacarle lo que tiene».