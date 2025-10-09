Almeyda contará con toda la plantilla tras el parón

La plantilla del Sevilla terminará este jueves con los entrenamientos de la semana y se tomará unos días libres, para regresar al trabajo el lunes con la mente puesta en el encuentro contra el Mallorca. Es lo que tiene ganar con asiduidad, que ... todo son buenos momentos, sonrisas y días de asueto cuando el calendario ya no aprieta tanto. En Nervión no es normal tener esta aparente relajación, pero también disfrutan de ella. Y tanto es así, que las buenas noticias también irán cayendo en cascada la próxima semana.

Porque Matías Almeyda, en cuanto vaya agrupando a sus jugadores desde el lunes con nuevas sesiones de trabajo, también podrá ir viendo como el número de futbolistas a su servicio es mayor. Con Joan Jordán lleva ya días trabajando y espera que esté para competir en las siguientes citas. Lo mismo que Tanguy Nianzou, quien se ha reincorporado a los entrenamientos grupales tras su lesión con el Villarreal. Incluso Adnan Januzaj, quien el lunes saltará al césped tras superar las molestias de su esguince de tobillo.

El último que podrá ponerse el mono de trabajo es Alfon González, quien lleva días realizando trabajo de recuperación en otro campo de la ciudad deportiva y tiene fecha de reaparición fijada en el siguiente sábado, es decir, que debe seguir apretando para llegar a los primeros entrenamientos de la semana, aunque su situación se deberá ver día tras día. Nadie quiere que haya una recaída al tratarse de un hombre importante en el equipo y en la rotación.

Porque Vargas y Alexis han debido realizar un gran esfuerzo para suplir la ausencia del exjugador del Celta. Ya hizo su primer gol en Girona y se espera que su rendimiento vaya en esa línea en próximas actuaciones. Lo importante para el entrenador del Sevilla es que puede ir contando con todos sus hombres. Que en futuros problemas físicos tendrá dónde tirar y seguirá tratando de meter a todos dentro de su forma de jugar, de encontrar soluciones deportivas a los ahora males olvidados de la entidad en los últimos años.