Akor Adams se estrena en una convocatoria de Nigeria, con la Copa de África en el horizonte

Akor Adams está viviendo su semana fantástica desde que es futbolista del Sevilla. El pasado domingo estrenó su cuenta goleadora en Vallecas, con un tanto en la recta final que otorgaba el triunfo a los hombres dirigidos por Matías Almeyda. Después de esta primera alegría, antes de medirse al Barcelona el próximo domingo, el número 9 ha podido conocer que viajará durante el parón de selecciones con Nigeria, que lo ha incluido en una lista de 23 para dos encuentros clasificatorios para el Mundial. Es la primera vez que Akor acude con la absoluta de su país.

Se lleva tiempo hablando de la posibilidad de que esto sucediera, ya que el sevillista había entrado en una prelista de cara a la Copa de África que se disputa desde finales de diciembre hasta las mismas fechas del primer mes de 2026. Todavía no ha debutado y no tiene sencillo acudir a la cita donde se miden todas las selecciones del continente africano, pero se trata de un asunto que ya comienza a suscitar cierta preocupación en Nervión.

Porque el Sevilla cuenta en su plantilla con dos hombres que pueden actuar en la punta del ataque y que han comenzado la temporada con una buena dinámica de cara a portería. Perder un mes a uno de los dos supondría una complicación. Todo lo bueno que haga Akor de aquí a diciembre puede suponer que se marche con Nigeria a la CAN.

Adams sólo ha disputado dos partidos con la selección sub 20 de su país en 2019, hace ya seis años. Mucho tiempo sin ser citado en un combinado repleto de buenos delanteros. Nigeria se medirá a Lesotho y Benin en sendos encuentros valederos para la clasificación al Mundial del próximo año, siendo el primero de los dos partidos a domicilio el 10 de octubre y el segundo, como local, el día 14 de octubre.