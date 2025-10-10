Akor Adams se desata y marca también un golazo en su debut con Nigeria

Akor Adams. Otro que ha 'enchufado', y de qué manera, el profesor Almeyda. El punta nigeriano, que ha visto puerta en los dos últimos partidos del Sevilla FC, ha hecho las maletas en este parón para debutar con su selección y no lo ha ... podido celebrar de mejor manera. Akor ha marcado este viernes el segundo tanto de Nigeria, un golazo, en la importante victoria de las Súper Águilas sobre Lesoto (1-2) en el estadio Peter Mokaba de Sudáfrica, en partido correspondiente a las eliminatorias para el Mundial 2026.

El brillante inicio del mes de octubre para Akor Adams ha tenido continuidad en su puesta de largo con el combinado nacional de Nigeria cumpliendo un sueño. El delantero del Sevilla FC saltó al terreno de juego en el minuto 65, sustituyendo al atacante del Wolverhampton Tolu Arokodare, y marcó en el 80 tras una excelente jugada personal, sorteando al defensa con una bicicleta y fusilando desde la frontal al meta de Lesoto Sekhoane Moerane. Antes, había marcado de penalti para los nigerianos William Troost-Ekong. Hlompho Kalake sólo pudo acortar distancias para Lesoto en el tramo final.

Un día inolvidable para Akor Adams, que se suma a sus buenas nuevas con el equipo sevillista, con el que ha marcado en las últimas dos jornadas, ante el Rayo Vallecano y frente al FC Barcelona. Con esta victoria de Nigeria, las Super Águilas mantienen sus opciones de estar en la fase final el próximo verano.

🚨 Akor Adams 80'. Assist by Osimhen



World Cup Qualification | 🏆 Lesotho 0-2 Nigeriapic.twitter.com/XQjUJpR1rN — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2025

Akor empieza a explotar gracias a la apuesta de Matías Almeyda. Su diana en su estreno con Nigeria prolonga la buena racha del atacante fichado procedente del Montpellier por algo más de 5 millones de euros en enero. El martes 14, Nigeria -Benin.