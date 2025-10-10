Suscríbete a
Akor Adams se desata y marca también un golazo en su debut con Nigeria

El delantero explota con Almeyda y acumula tres encuentros consecutivos viendo puerta

Grecia reabre el debate de la portería con Odysseas Vlachodimos en el foco

Akor celebra su gol a Lesoto
Fran Montes de Oca

Akor Adams. Otro que ha 'enchufado', y de qué manera, el profesor Almeyda. El punta nigeriano, que ha visto puerta en los dos últimos partidos del Sevilla FC, ha hecho las maletas en este parón para debutar con su selección y no lo ha ... podido celebrar de mejor manera. Akor ha marcado este viernes el segundo tanto de Nigeria, un golazo, en la importante victoria de las Súper Águilas sobre Lesoto (1-2) en el estadio Peter Mokaba de Sudáfrica, en partido correspondiente a las eliminatorias para el Mundial 2026.

