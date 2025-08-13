El sevillista Diego Hormigo, nuevo jugador del Granada

El canterano Diego Hormigo vestirá la camiseta del Granada durante las próximas tres temporadas. Tras quedar libre el pasado mes de julio, el sevillista ha sido anunciado oficialmente como refuerzo del equipo dirigido por Pacheta.

De esta forma, el lateral, al que se le ha vinculado este verano también con el Córdoba, jugará en Segunda división después de su periplo en el Sevilla Atlético. Y es que el sevillano de 22 años ha pertenecido al Sevilla desde cadete hasta este mes de junio. De hecho, Hormigo llegó a debutar con el primer equipo acumulando tres partidos en tres temporadas diferentes.

Muchos compañeros de la cantera, incluido Juanlu, le ha mandado un cariñoso mensaje de felicitación por su nueva aventura en Segunda división.

El hasta ahora jugador del Sevilla es un lateral polivalente, aunque suele ocupar el lado izquierdo. No obstante, ha sido usado como central o mediocentro, ofreciendo buenas prestaciones. De ahí, el interés de Pacheta para hacerse con sus servicios.

Con Hormigo, son ocho las caras nuevas con las que cuenta el Granada en estos momentos, a la espera de que sigan saliendo jugadores para poder rematar el mercado.