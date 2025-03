Primer entrenamiento de Djibril Sow con el Sevilla FC

Djibril Sow es el nombre de este viernes en el Sevilla FC. Una vez anunciado su fichaje por la entidad de Nervión, el centrocampista se ha entrenado por primer vez con el equipo, que se encuentra en Estados Unidos con motivo de LaLiga Summer Tour.

Primera sesión de Sow en el equipo que entrena José Luis Mendilibar en el día anterior al partido amistoso con el Atlético de Madrid que tendrá lugar en San Francisco y con el que se completará la gira del Sevilla FC por México y Estados Unidos.

«Estoy muy feliz ahora. Han sido semanas largas pero ya he podido firmar y estoy muy contento. Han sido unas semanas estresantes, pero las conversaciones con el Sevilla siempre fueron positivas y siempre me mostraron que me querían aquí», afirma Sow en una entrevista publicada por el Sevilla FC.

El centrocampista ha firmado con el Sevilla un contrato de cinco temporadas.