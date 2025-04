Monchi da la plantilla por cerrada aunque deja la puerta entreabierta a una oportunidad

El director deportivo del Sevilla FC , Ramón Rodríguez ' Monchi ' ha hecho balance del cierre del mercado de fichajes y ha valorado las incorporaciones al conjunto de Nervión. Del último de los fichajes, Kasper Dolberg, ha comentado que «personalmente me encanta». Además ha confirmado que si «no llega nada fuera de lo normal, la plantilla es la que es».

«Quedan 10 horas para el cierre y mientras esté abierto siempre hay posibilidades. Pero si no hay nada que pensemos que es fuera de lo normal la plantilla es la que es y es la que estamos convencidos va a pelear por los objetivos del club. Creo que es una plantilla que va a ir a más que va a ir creciendo con el paso de la jornada, porque hay jugadores con mucho margen de crecimiento, estoy convencido de que a medida que avance la competición veremos un rendimiento mucho mejor. Vamos a darle la confianza que se merece el grupo», señaló Monchi en rueda de prensa.

Continuaba el director deportivo sevillista asegurando que «dije que era el mercado más ilusionante y me cargue de ella para intentar afrontar estos meses de la mejor manera posible, porque sabía que se iban a tomar decisiones complicadas y poco entendibles. En los dos últimos años y medio, en parte por la pandemia y porque el club ha sido más osado que otras veces, nos hemos separado de nuestro modelo y hemos arriesgado rechazando ofertas, apostando por una posibilidad que nos permitiera éxitos deportivos y económicos, pero teniendo las espaldas cubiertas, sabiendo que podíamos volver al modelo porque teníamos activos y este mercado era ese. Teníamos que reajustar algunas situaciones económicas que afortunadamente con la venta de Diego Carlos y Jules y que creo que hemos sido capaces de hacer un mercado de salidas que nos ha permitido reajustar los números. Pero al mismo tiempo teníamos que rejuvenecer la plantilla y mejorarla por lo que equilibrar el aspecto económico y mejorar la plantilla es complicado, no era fácil y creo honestamente y siendo todo mejorable y respetando las opiniones, en ese entorno, creo que hemos hecho, creo que un mercado difícil y complicado y que la nota se va a poner en junio. En un mercado muy complicado creo que hemos sido capaces de recobra el camino económico y una plantilla que nos da la confianza para estar en la pelea de los objetivos».

«Dolberg era una opción que ya manejamos en el mercado de invierno»

«Sabíamos o no lo de Diego Carlos y Kounde, pero se podía intuir que iban a salir eso no significa que tengamos que traer al sustituto pagando mucho más de lo que creemos que tenemos que pagar por el sustituto», matizaba sobre la demora en la llegada de algunos futbolistas. «Si a mi me piden por Marcao 20 millones y no creo que tenga que pagar eso pues negocio para bajarlo. Por Tanguy si el Bayern cree que vale 30 y nosotros no pues negociamos y llega más tarde». En caso de Isco aseguraba que «cuando han coincidido los intereses económico entonces ha llegado».

Asimismo, se ha pronunciado sobre algunos de los recién llegados, destacando particularmente al nuevo delantero. «Cuando un nombre sale en la prensa no significa que sea una opción. Boyé sí era un perfil que estábamos buscando y se parece a la forma de jugar de Dolberg. Teníamos muy claro lo que queríamos. Empezamos a hacer gestiones y a veces sale uno u otro. Dolberg era una opción que ya manejamos en el mercado de invierno y el Niza sólo quería traspasarlo. Es un jugador que a mi personalmente me encanta y responde al perfil que el míster buscaba. Está para poder jugar el sábado si el entrenador quiere». Además aclaró que la forma en la que ha llegado el danés es una «cesión con opción de compra y si la ejercemos firmaría por cinco años y no es obligatoria. Y la de Ocampos tampoco es obligatoria».

Sobre el otro recién llegado, Januzaj , comentó que «lo seguíamos porque lo veíamos en LaLiga. evidentemente la lesión de Tecatito y la salida de Lucas han forzado su llegada».