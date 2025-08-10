Suscríbete a
+Nervión

La hoja de ruta de Cordón marca los tiempos del Sevilla

El director de fútbol se mantiene firme en sus exigencias y Juanlu está en la lista para Toulouse pese a la presión del Nápoles

El club mantiene la calma pese a que sólo faltan siete días para iniciar el campeonato y que necesita inscribir a los refuerzos

Vlachodimos consuma la 'revolución' de la portería del Sevilla FC

El director de fútbol del Sevilla, Antonio Cordón
El director de fútbol del Sevilla, Antonio Cordón
Samuel Silva

Samuel Silva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A falta de siete días para el inicio del campeonato, el Sevilla mantiene la hoja de ruta marcada por el director de fútbol, Antonio Cordón, en consenso con el presidente, José María del Nido Carrasco. Una firmeza que provoca que el club de ... Nervión aún no haya realizado traspaso alguno y que sólo Alfon y Gabriel Suazo sean las caras nuevas a disposición de Matías Almeyda. Ni siquiera el ultimátum del Nápoles ha alterado a los dirigentes sevillistas, que respondieron a esa presión incluyendo a Juanlu en la convocatoria para Toulouse.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app