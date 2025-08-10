El Bayer Leverkusen negocia con Badé un contrato hasta 2030

Loïc Badé es uno de los activos más importantes del Sevilla FC en este mercado de verano y siempre está vinculado al interés de otros clubes pero el acercamiento del Bayer Leverkusen por el central francés parece mejor encaminado que intentos anteriores de otras entidades. El equipo alemán está determinado a incorporar a Badé y por ello negocia directamente con el futbolista, de 25 años.

El Bayer Leverkusen le ofrece a Badé un contrato con cantidades superiores a las que percibe en el Sevilla FC y con una duración hasta 2030, según publican medios alemanes como Sky Sports. Cabe recordar que el francés renovó con el conjunto de Nervión hasta 2029 en septiembre del año pasado.

Erik ten Hag, entrenador del Bayer Leverkusen, quiere a Badé para jugar en defensa de tres y ve que tiene prestaciones ideales para esa demarcación. La negociación con el Sevilla ya comenzó y se mueve en un ingreso de entre 25 y 30 millones de euros, aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo.

Badé llegó al Sevilla FC en enero de 2023 cedido por el Stade Rennais y el club de Nervión ejecutó la opción de compra que tenía por doce millones de euros al término de esa temporada. Ahora gestiona una venta por más del doble después de su rendimiento sobresaliente y que es necesaria para abrir el mercado de inscripciones y más incorporaciones en la planificación de Antonio Cordón, a la espera también de la venta de Juanlu al Nápoles.