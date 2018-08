MotoGP Jorge Lorenzo estalla contra Dovizioso El campeón español, hastiado de las declaraciones de su compañero, le contesta: «Se ha creído mejor de lo que es»

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati Desmosedici GP18), hastiado de las declaraciones que suele realizar su compañero de equipo, el italiano Andrea Dovizioso, ha «explotado» en la jornada previa del Gran Premio de la República Checa.

Lorenzo ya hizo alusión a las declaraciones de Dovizioso durante el Gran Premio de Argentina y ahora, tras unas nuevas manifestaciones del italiano en algún medio de comunicación, ha explotado con contundencia en una entrevista realizada por el diario deportivo español 'As', en la que asegura que «Dovizioso se ha creído mejor de lo que es pero en velocidad pura y talento siempre ha estado por detrás de Rossi, Márquez, Lorenzo o incluso de Pedrosa o Viñales».

«Incluso ha tenido suerte de que Stoner y Simoncelli no estén aquí, porque si no también estaría detrás de ellos», aseguró el triple campeón del mundo de MotoGP.

Jorge Lorenzo dijo que está «cansado» de las declaraciones de su compañero de equipo. «Cuando el año pasado yo tenía dificultades y él ganaba, yo estaba ahí, debajo del podio, aplaudiendo y alegrándome por sus victorias y por el equipo», destacó.

«Cuando hice las declaraciones que hice en Argentina sobre él, mucha gente se sorprendió y no entendía por qué decía que Dovizioso siempre buscaba minimizar mis logros, pero ahora se ha visto que tenía razón y que incluso me ataca directamente», añadió.

«Dovizioso ataca mi método y dice que no ha sido bueno, pero mi método me ha permitido ganar tres mundiales de MotoGP y 46 carreras. Estoy en mi segundo año en Ducati, cuando él lleva seis, y soy ya regularmente más rápido que él. Quizá él tendría que reestudiar su método, que sólo le ha permitido, en su mejor año, cuando se han alineado todos los planetas, hacer segundo», señaló Lorenzo sobre Dovizioso.

«Que me deje por mi camino y que se centre en lo suyo. Que me deje tranquilo», sentenció Jorge Lorenzo. «Que quede claro que si él no me hubiese atacado varias veces, yo no estaría diciendo esto, pero llega un momento en el que uno se cansa», zanjó.