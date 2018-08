MotoGP | GP Gran Bretaña Lorenzo se aúpa hasta la «pole» El piloto español domina el asfalto mojado y le quita la primera posición de la parrilla a Dovizioso en una última vuelta fantástica

Jorge Lorenzo no para de sonreír. Son tres victorias este curso. Y en el Gran Premio de Gran Bretaña, su segunda pole del año. Una con dificultades añadidas por el retraso al no estar las medidas de seguridad disponibles (el helicóptero) y por la lluvia. No obstante, nada de eso le importó al piloto español, encantado con su Ducati y con la fuerza que ha adquirido esta temporada. En una última vuelta agresiva, ya casi con el tiempo cumplido, Lorenzo se ha llevado la primera posición de la parrilla por delante de Andrea Dovizioso y Johann Zarco.

Fue una jornada complicada para todos. Frío, viento y agua que impidieron un buen espectáculo y que provocaron un susto de los gordos. Primero fue Álex Rins quien tuvo que tirarse de la moto porque no podía frenar antes de impactar contra las vallas. Después le siguieron, Aleix Espargaró, Danilo Petrucci, Jorge Lorenzo y Franco Morbidelli. El que peor parado quedó fue Tito Rabat, que tuvo una fea caída y los primeros informes indican que ha sufrido una fractura de fémur, tibia y peroné, por lo que fue evacuado en helicóptero.

Y ya con la pista en modo competición, las prisas. Marc Márquez evidenció que no le va bien este trazado y solo pudo ser quinto. Peor le fue a Maverick Viñales, fantástico en seco y con muchos problemas en mojado, saldrá decimoprimero. Con las prisas tammbién llegaron los errores. Valentino Rossi se quedó sin tiempo y saldrá decimosegundo.

Para alegría la de Ducati, con Dovizioso y Lorenzo retándose para salir primero. Al final, por apenas 159 milésimas, será el español quien salga desde la «pole» el domingo.