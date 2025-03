Los errores que dieron vía libre a los vándalos de Cornellá

La bochornosa imagen vivida a la conclusión del derbi, con la invasión de campo de un centenar de aficionados radicales del Espanyol, ha tenido un impacto internacional que exige consecuencias a nivel institucional. El Espanyol, LaLiga, la Federación (a través del Comité de Competición), Antiviolencia y los Mossos d'Esquadra están investigando lo que sucedió para depurar responsabilidades e interponer las medidas disciplinarias correspondientes.

Todo se inició con la celebración de los jugadores azulgranas tras una victoria que les confirmaba matemáticamente como campeones de Liga. ¿Alegría o provocación? Lo cierto es que en los prolegómenos del derbi, considerado de alto riesgo, la policía autonómica aconsejó al club azulgrana durante la habitual reunión en la que se establece los dispositivos de seguridad trasladar los festejos al vestuario ante la posibilidad de que hubiera altercados. Algo que se le recordó al descanso. De hecho, Xavi Hernández ordena a sus jugadores la retirada al interior del estadio tras la explosión de júbilo inicial, pero sus futbolistas hacen caso omiso y alargan la celebración sobre el césped bajo los insultos y gestos de la grada que, lejos de aplaudir al campeón, decide invadir el campo con la intención de agredirles.

«No es nuestro campo y hay que tener respeto, pero no queríamos provocar», aseguraba Xavi tras el partido y tratando de quitar hierro al incidente, aunque su opinión encontraba un serio oponente en Joan Collet, expresidente del Espanyol: «Pienso que fue una provocación, por todo lo que venía de antes, por todo lo que se había acordado y por todo lo que pasó. Cuando se acaba el partido y los jugadores se abrazan y saltan y salen todos los del banquillo, la gente no dijo nada. Nadie dijo nada. ¿A qué viene el corro? La segunda parte fue una provocación, reconocida por ellos mismos», apuntó el exdirectivo en Rac1.

En cualquier caso, el Espanyol reaccionó enseguida emitiendo un contundente comunicado poco antes de la una de la mañana: «El RCD Espanyol lamenta los hechos aislados sucedidos al final del partido disputado en nuestro estadio. Como pericos, nos duele la derrota, pero nunca aceptaremos la violencia, por más residual que sea». Y el director general del equipo blanquiazul, Mao Ye, puso voz a la denuncia del club: «Queremos pedir disculpas al mundo del fútbol por estos hechos. No es la imagen del Espanyol ni mucho menos. Por muy minoritario que sea, no representa a nuestro club», aseveró Ye, que añadió: «Haremos lo posible para erradicar este tipo de hechos y que no vuelvan a pasar en nuestro estadio».

También Javier Tebas actuó con rapidez ante unas imágenes que devalúan y ensucian la competición: «LaLiga ha analizado todas las imágenes. En colaboración con el Espanyol, identificará a todos los responsables para impedirles volver a los estadios. Denunciará los hechos ante los organismos competentes».

Todos los incidentes ya están en conocimiento de las autoridades y los Mossos ya están investigando el altercado, tratando de identificar a los ultras que saltaron al césped y que provocaron el despliegue y contundente respuesta de la policía autonómica aunque ésta recuerda que la seguridad en el interior de los estadios es competencia de los clubes. Ante la magnitud de los hechos tuvo que intervenir también la unidad de antidisturbios para proteger a los futbolistas y tratar de contener a los radicales. Algunos de los violentos trataron de meterse también en el túnel de vestuarios. Busquets, Jordi Alba y Ronald Araujo se enfrentaron a alguno de ellos y les recriminaron su comportamiento y actitud a algunos trabajadores del estadio.

Las quejas de los vigilantes de seguridad

De todas maneras, según los vigilantes de seguridad, el dispositivo desplegado fue insuficiente. Y 'ADN Sindical', que representa a los responsables de seguridad privada, han remitido una carta al director de los Mossos, Pere Ferrer, en la que cuestionan el protocolo ante un partido de alto riesgo. «No es normal que nos quedemos solos, que detengamos, siguiendo la ley, a los más violentos, se los entreguemos a los Mossos en el túnel de vestuarios y que les dejen marcharse sin hacer ninguna comprobación», lamentan los vigilantes.

El Espanyol se expone ahora a una fuerte sanción. Más allá de una multa económica que podría alcanzar los 600.000 euros, el club se arriesga a la «celebración de encuentros a puerta cerrada», a la «clausura total o parcial del recinto deportivo» y a la «celebración de partidos en terreno neutral», según recoge el Código Disciplinario de la RFEF, dependiendo de la gravedad que se considere. Unos castigos que pueden afectar a la disputa de los encuentros ante el Atlético de Madrid y el Almería en un momento en el que el club se está jugando la permanencia y necesita el apoyo de su público. Competición podría resolver este mismo miércoles, aunque el acta arbitral no recoge ningún incidente al estar De Burgos y su equipo ya en vestuarios cuando sucedió todo.