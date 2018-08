Fútbol El Valladolid no quiere quejas del Barça por el césped de Pucela «Yo estoy convencido que ni ellos ni nosotros lo vamos a utilizar como excusa», asegura Sergio González

Barcelona Actualizado: 23/08/2018

El José Zorrilla vivirá este sábado un día grande tras su regreso a Primera. La visita del Barcelona provocará un lleno absoluto. Sergio González atendió a los medios de comunicación con dos grandes temas sobre la mesa. El primero cómo parar a Messi y el segundo el estado del césped, sobre el que se ha hablado mucho al filtrarse unas imágenes en que se veía que el terreno de juego no estaba en condiciones. El Valladolid no quiere oír quejas sobre la hierba de su campo. «Por lo que me han dicho el césped está en perfectas condiciones», zanjó Sergio. No obstante, las quejas de Xavi Hernández en 2014 cuando el Barcelona perdió salieron a colación: «Cuando eres futbolista y no salen las cosas, buscar una excusa rápida también está bien. Yo estoy convencido que ni ellos ni nosotros lo vamos a utilizar como excusa. Sé que pasó algo parecido hace cuatro años, pero son momentos puntuales. Las circunstancias son iguales para todos».

Sobre el partido en sí, Sergio se mostró muy prudente y elogió al Barcelona, aunque no quiso darse por vencido antes del inicio del encuentro. «Tienes que buscar sus puntos menos buenos. Lo estamos trabajando y compartiendo con los futbolistas. Ellos buscan potenciar sus virtudes, a partir de ahí vamos a intentar minimizarlas», aseguró. Y explicó cómo tratará de minimizar la influencia de Messi en el juego azulgrana: «Buscar una solución para anular a Messi es prácticamente imposible. Buscaremos que toque el menor número de balones posible. La teoría está genial, pero lo importante es estar concentrados y con ayudas». El técnico vallisoletano, que cuenta desde el pasado lunes con Ünal, Cop y Leo Suárez, podría presentar cambios en su equipo. «Puede ser que haya un cambio parcial o hasta total de la línea ofensiva. No voy a repetir, pero no puedo anticipar más», aseguró. Pero dejo claro que no tenía intención de retocar la zaga:«Nos equivocaríamos si cambiásemos la conducta, las tareas y el comportamiento defensivo. El equipo se encuentra fuerte y contundente y sería erróneo perderlo. A ver si con las nuevas armas podemos tener esa carga ofensiva para ganar el partido».

Sergio también analizó otros aspectos de actualidad como su posible renovación después de que ascendiera al equipo este año y de su inicio de Liga tras empatar en Montilivi ante el Gerona. «Estoy muy contento de que la idea esté encima de la mesa. Se trabaja mejor con tranquilidad y con un proyecto a años. Yo no voy a apretar, pero es bonito que se haya empezado a pensar». Y aprovechó para reclamar fichajes antes de que cierre el mercado: «Hay dos puestos en los que claramente necesitamos jugadores. Si después pueden venir futbolistas interesantes...los entrenadores somos de pedir y si el club nos puede traer lo recibiremos con un abrazo». Por último opinó sobre la posibilidad de que haya una huelga por la decisión de Liga de que se dispute un partido en Estados Unidos. «Yo soy un clásico, un romántico, y me gusta que la Liga española se juegue en casa. Pero hay que evolucionar. También era chocante que se jugasen diferentes partidos en varios horarios», señaló.