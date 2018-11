Selección de Bélgica Tremenda rajada de Nainggolan contra Roberto Martínez El centrocampista belga ha criticado duramente que el técnico español no le convocase para el Mundial de Rusia 2018

Han pasado ya varios meses del Mundial de Rusia 2018, un torneo en el que Bélgica se destapó como una selección a tener en cuenta después de llegar hasta las semifinales con un fútbol atractivo impuesto por Roberto Martínez.

Sin embargo, no todo son buenas palabras para el técnico español. Radja Nainggolan, que no participó en la Copa del Mundo, no ha perdonado que el entrenador del combinado belga no le llamase para acudir a Rusia. «Me decepcionó haber sido rechazado. Nunca pedí jugar, solo merecía estar allí en lugar de otros y me dio algunas excusas patéticas. Nunca volveré al equipo nacional. Si pusieran un nuevo entrenador mañana y me llamasen, diría que no», ha afirmado el centrocampista en una entrevista a «ESPN».

«Ya solo exite el Inter. Cada vez que hay un descanso por los equipos nacionales, tengo cuatro o cinco días de descanso y estoy feliz de poder concentrarme en el Inter», ha sentenciado el futbolista del equipo italiano.