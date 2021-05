CRÓNICA DIRECTO

Si la pasada temporada fue el PSG el primerizo en una final de la Champions, este año el honor será del Manchester City, que disputará en Estambul la primera de su historia. Guardiola, privado de esta última estancia de la competición desde su marcha del Barcelona hace una década, podrá remendar el hasta ahora gran borrón de su carrera. Dominó el City todo el encuentro salvo un inicio dominado por la rabia parisina. Mahrez hizo los dos goles locales. El equipo francés, que no pudo contar con Mbappé por lesión tampoco encontró al Neymar de las grandes noches. Prácticamente todos sus jugadores acabaron desquiciados.

Ficha de partido Estadio: Etihad Stadium M. City 31 Ederson

5 John Stones

2 Kyle Walker

3 Rúben Santos Gato Alves Dias

11 Zinchenko

25 Fernandinho

8 Gündogan

20 Bernardo Silva

47 Phil Foden

26 Riyad Mahrez

17 De Bruyne PSG 1 Keylor Navas

5 Marquinhos

22 Abdou Diallo

3 Presnel Kimpembe

24 Florenzi

10 Neymar

21 Ander Herrera

11 Di María

8 Leandro Paredes

6 Verratti

9 Icardi Banquillo

33 Scott Carson

7 Raheem Sterling

13 Zack Steffen

10 Agüero

22 Mendy

9 Gabriel Jesus

6 Ake

27 João Pedro Cavaco Cancelo

21 Ferran Torres

16 Rodrigo

14 Laporte Banquillo

23 Draxler

18 Moise Kean

20 Layvin Kurzawa

4 Thilo Kehrer

31 Colin Dagba

60 Mathyas Randriamamy

25 Mitchel Bakker

7 Kylian Mbappe-Lottin

12 Rafinha

19 Sarabia

16 Sergio Rico

15 Danilo Luís Hélio Pereira Goles

Riyad Mahrez 10'

Riyad Mahrez 62' Goles Árbitro: Björn Kuipers

Empezó serio el PSG, sacrificado y expectante del juego de Neymar, único faro de los franceses por la suplencia de Mbappé. Se deslizaba el equipo entre las piernas inglesas y el granizo, generoso en la presión y en los esfuerzos. Fue Ederson, sin embargo, el primer nombre de la vuelta. El portero brasileño, todo un prodigio en los balones largos, puso un pase de campo a campo a Zinchenko. El ucraniano, con espacio, vio a un solitario De Bruyne por el carril central. El tiro del centrocampista rebotó en un defensa y el rechazo fue para Mahrez, único delantero de la alineación de Guardiola, que con un disparo cruzado entre las piernas de Navas hizo el 0-1 (min. 11). Sin merecerlo en exceso, el PSG estaba exigido a una gesta con pocos precedentes. Marquinhos fue el primero en creérselo mandando un balón al larguero con la cabeza.

Pese a ser dos equipos estado que parecen no tener alma, City y PSG mostraban bastante humanidad en su fútbol. El partido se escribía entre balones divididos, agresividad y, en cuanto tenían ocasión, largas posesiones de los anglosajones. No perdían el norte los parisinos, que robaban, saltaban las líneas locales con precisión y acechaban la portería de Ederson. Valiente aunque con poco acierto y poco reprochable su primera mitad. El City, también maduro y con la ventaja del marcador, no mostraba demasiadas fisuras y daba la sensación de ser una mente enjambre con la final de la Champions como propósito vital.

A la contra

Tras el descanso, el partido engullía a PSG. Neymar no centraba su fútbol y los de Guardiola no cometían ese error desencadenante que hasta la fecha, casi de manera cíclica desde la llegada del catalán, les había privado de las altas esferas de la competición. Fernandinho echaba sal en las heridas con su despliegue y el segundo de los británicos comenzaba a asomar. Además de domar el balón, este City también sabe correr. Una contra perfectamente, de derecha a izquierda y de nueva a la derecha para su finalización, puso el 2-0 (min. 63). Asistió Foden, el ojito derecho de Guardiola, y anotó de nuevo Mahrez. Neymar, enrabietado, pedía explicaciones a sus compañeros. La frustración se llevó del partido a Di María, que acabó expulsado tras agredir a Fernandinho. El partido se apagó y el Manchester City celebró su ansiada final.