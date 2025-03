El Atlético derriba la torre más alta

Crónica

El estilo perdura porque así lo decretan los resultados, la única ley del fútbol. El cholismo vive porque el Atlético construyó una epopeya cuando se le intuía muerto . Eliminó al Liverpool campeón de Europa, que lo asedió, lo zarandeó y casi lo aplasta. Pero en la necesidad, cuando ya no se apreciaba salida, surgió el equipo que cree. Los dos goles de Marcos Llorente y el de Morata , todos en la prórroga, eclipsaron una noche de padecimiento del Atlético, que estaba eliminado con el gol de Firmino. El equipo, en cuartos de final. Ver para creer. Y el Atlético cree.

Los cimientos de Anfield tiritan desde cinco minutos antes de empezar el partido. Noche grande en el estadio del barrio de las casas rojas . Entona la hinchada, banderas en horizontal y el alma en cada nota, el You’ll never walk alone y aquello contagia. Dan ganas de cantarlo con ellos, de asumir que todos somos el Liverpool.

Se agita el recinto con el fútbol rock and roll de Jurgen Klopp , presión nada más perder la bola, transiciones rápidas hacia los lados, toques eléctricos en busca de sorpresa. El entrenador alemán ejerce de Simeone, azuza a la grada al estilo cholista, brazos en alto, palmas arriba, cada vez que se da una situación favorable, un córner, un saque de banda ganado a ley. Y la parroquia mueve Anfield con una pasión desbordante, como un resorte salta y ruge al impulso de su líder germano.

Ocasión inicial

El Atlético obtiene un tesoro en el primer segundo. Joao Félix , quirúrgica su visión panorámica, estira la zancada de Costa en un pase fabuloso entre los ágiles bigardos del Liverpool. Pero el brasileño está para enredar y meter cizaña en la línea enemiga. Algún don ha perdido desde que aterrizó en el Atlético. La echa fuera, el palo bien cubierto por Adrián. Pierde el Atlético su efecto sorpresa porque el partido deriva en lo que se espera.

El Atlético tiene un problema con el balón en los pies. Se deja la vida en cada lance defensivo, obstruye, incomoda y compite bárbaro, pero no tiene jerarquía con la pelota . Thomas es un manojo de nervios que confunde a su equipo con las pérdidas.

El Liverpool funciona al ritmo de la NBA. Conducir rápido, llegar a la línea de tres y lanzar. Sin pensar más allá de la consecuencia, si hay rebote o no, si era apropiado o había que esperar. Su métrica responde al patrón de la electricidad. Siempre hacia adelante. A toda mecha. El Atlético no encuentra el bálsamo de Joao Félix, su dulce pie que orienta el futuro. No encuentra a nadie, porque Correa se difumina en la pelea, Diego Costa no caza una, y los centrocampistas no se asocian con prestancia . Los laterales no suben. Y solo en algún córner puede pasar algo.

El Liverpool crece por las bandas. Desde ahí ponen centros afilados, como cortando la noche, Arnold, Chamberlain o Robertson. Pases que necesitan un suave toque de cabeza o un rebote. Salah hace daño a Lodi. Mané también complica a Trippier. Y Oblak tiene que doblarse para despejar, atajar, saltar...

Simeone interviene en cada jugada del Atlético. Pide calma, las manos abajo, quiere ralentizar aquello, perder tiempo, desquiciar a los ingleses. El Cholo no consigue su propósito antes del descanso porque uno de esos pases lacerantes desde los bandas descubre la cabeza amiga de Wijnaldum . El balón sale como un cuchillo hacia el ángulo al que no llega Oblak. 1-0, eliminatoria igualada y el Atlético contra las cuerdas.

Simeone busca la reacción con los pulmones de Llorente . Costa, que mejor está callado, protesta y se sulfura por el cambio. El Atlético se estabiliza unos minutos y aplaca al Liverpool. En realidad, se trata de una tregua porque los británicos toman impulso y lo que viene es casi peor. Un asedio. En esos callejones ha trabajado durante años el Atlético y de una u otra manera su porcentaje de éxitos y fracasos está equilibrado. Lo de tantas noches. Cientos de balones volando cerca de Oblak, que el portero salva, despeja, bloca o anticipa con su solvencia de los grandes días. También juega el larguero, uno más a defender.

Una contra punzante de Joao Félix es todo lo que ofrece el Atlético en una sesión que tiene mala pinta. El Liverpool rema con fuerza, las ocasiones se suceden una detrás de otra, Salah se crece y el cholismo se tambalea. Es un milagro que eso acabe 1-0. Y mayor prodigio aún, esa falta de Lodi, el gol de cabeza de Saúl anulado .

Partido de alto voltaje que gira al infinito en la prórroga. Marca Firmino porque en este juego aún hay lógica. Primero el poste y después, con Oblak vencido, el gol. El Atlético convalece, tumbado en el suelo, en apariencia sin oxígeno. Y sucede lo inesperado, el zarpazo de tantas noches. Falla el despeje Adrián, el portero andaluz, y el Atlético muerde a su enemigo. Llorente caza el rechace y la clava en la cazuela. El gol deja sonado al Liverpool, incrédulo, y el Atlético se tira al cuello. El contragolpe lo acaba de nuevo Llorente en un derechazo para el recuerdo. Y el gol de Morata, de postre. 2-3. Increíble y cierto .

120'+3' 120'+1' 120' 120' 120' 119' 119' 119' 119' 118' 117' 117' 116' 115' 114' 114' 113' 112' 112' 112' 109' 108' 106' 105' Empieza tiempo de descuento de la segunda parte Liverpool 2, Atlético de Madrid 2. 105' 105' 105'+3' 105'+1' 104' 104' 103' 102' 100' 100' 100' 99' 98' 98' 97' 95' 95' 94' 94' Roberto Firmino (Liverpool) remata poste, remate de cabeza desde el centro del área. 92' 92' Empieza tiempo de descuento de la primera parte Liverpool 1, Atlético de Madrid 0. 90' 90'+3' 90'+3' 90'+2' 90'+2' 90'+1' 90' 90' 88' 88' 88' 87' 85' 82' 82' 82' 81' 80' 79' 78' 78' 77' 76' 76' 73' 73' 71' 70' 70' 69' 69' 69' 67' 67' 66' Andrew Robertson (Liverpool) remata poste, remate de cabeza desde muy cerca. 66' 64' 64' 63' 63' 62' 61' 60' 60' 59' 58' 58' 58' 56' 56' 54' 54' 54' 54' 53' 53' 52' 50' 48' 48' 48' 45'+2' 45'+1' 45' 45' 43' 42' 40' 40' 39' 39' 38' 38' 37' 36' 36' 36' 36' 34' 32' 30' 30' 30' 30' 26' 25' 22' 21' 21' 21' 20' 20' 20' 18' 17' 17' 17' 14' 11' 10' 8' 8' 5' 4' 1'