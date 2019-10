LaLiga Leganés vive un nuevo lío del VAR «El VAR no estaba funcionando correctamente, porque nos consta. Iba y venía, no funcionaba», asegura la presidenta del club madrileño

Lío con el VAR en Leganés. El conjunto madrileño, que acabó derrotado por el Levante (1-2) se sintió perjudicado por una decisión en la que el videoarbitraje no logró corregir el error inicial de Munuera Montero.

En el momento de verificar la jugada del penalti por derribo de Siovas sobre Roger que tuvo lugar fuera del área no se logró establecer una conexión con el VAR, según afirman desde el club pepinero, y no por un error en las instalaciones de Butarque.

El vicepresidente del Leganés explicó que uno de los delegados oficiales de LaLiga manifestó a su club que en la jugada del penalti tuvo que hacerse la conexión a través del teléfono móvil de Clos Gómez con Álvarez Izquierdo. Eso incrementó aún más el malestar del Leganés, que no entiende que se mantuviese la decisión de señalar el penalti cuando en las imágenes se veía claramente que había sido fuera del área.

La presidenta del Leganés, Victoria Pavón, confirmó tras el choque que el club pedirá la repetición del partido.

«Han pasado cosas muy graves como pitarnos un penalti fuera del área, como ya pasó en Valencia. Además, el VAR no estaba funcionando correctamente, porque nos consta. Iba y venía, no funcionaba, y entonces no nos sentimos que competíamos en igualdad de condiciones que el resto de equipos», dijo Victoria Pavón en su comparecencia ante los medios en el estadio de Butarque.

«No competimos en igualdad de condiciones», declaró Pavón, que desveló que el VAR no funcionaba porque se lo dijo «el delegado y otras fuentes que no se van a desvelar».

«Sé que hay un reglamento y a él nos agarraremos. Si existe ese reglamento no debería haber problema para que se repitiera el partido. Nuestro abogado empezará a trabajar hoy en la reclamación. El VAR tiene que funcionar y los equipos tenemos que saber si funciona o no», confesó.

Victoria Pavón dijo que hasta ahora «oficialmente nadie se ha dirigido al club» para preguntarles por este tema o pedirles disculpas, aunque sí avanzó que el Levante sabe sus intenciones porque se lo ha dicho al presidente.

«El Levante sabe esto porque se lo he dicho al presidente y él me ha dicho que si es así tendríamos razón», apuntó.

La presidenta del Leganés se mostró «afectada» por la derrota y por cómo se ha producido porque están «en un momento delicado».

«Cada partido es vital, pero cuando hay tantas injusticias es para estar afectada», comentó.

Por último, Victoria Pavón fue preguntada sobre si se sienten maltratados por los arbitrajes. «Sí, nos están pitando penaltis que creo que a los grandes equipos no les pitarían. El del Valencia y el de hoy no existen, son fuera del área», concluyó.

Que todos vean una cosa y se cobre otra es injusto

También con el partido acabado Guido Carrillo, delantero argentino del Leganés, declaró que las decisiones arbitrales les «vienen perjudicando» en este primer tramo de temporada y por eso «la bronca» que tienen, aunque también admitió que deben «mirar para adentro y ver las cosas» que están haciendo «mal».

«Las decisiones arbitrales nos vienen perjudicando y por eso la bronca, pero tenemos que mirar para adentro y ver qué estamos haciendo mal», dijo Carrillo, que dio su opinión sobre el VAR, que supuestamente no funcionó en esa jugada polémica del partido.

«Hay que corregirlo porque la tecnología vino para ser cien por cien eficaz y está siendo lo contrario. Un árbitro puede errar un fallo o una interpretación, pero que todos vean una cosa y se cobre otra es injusto. Trabajamos para conseguir lo que tanto nos está costando», comentó.