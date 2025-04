Koeman ya no descarta ganar la Liga

El Barcelona ha recuperado el optimismo. El equipo ha ido mostrando una imagen creciente en los últimos encuentros y la goleada en Granada ha sudo un soplo de aire fresco que permite a Koeman soñar con ganar una Liga que estaba cuesta arriba. «Nos costó entrar en el encuentro, pero tuvimos tranquilidad en la posesión del balón. Es una victoria importante , sabíamos la situación en la que estábamos y sabíamos que no podíamos perder más. Ha sido una buena semana con los tres partidos ganados , y fuera de casa. Y con buen fútbol. Hemos demostrado que el equipo está creciendo, también en confianza. Hemos marcado cuatro gole s, es algo muy positivo y debemos seguir así. Hay días como hoy que necesitamos pocas oportunidades para marcar», se congratuló el entrenador holandés. Koeman se sintió aliviado por la efectividad mostrada, una de las grandes rémoras del equipo azulgrana: «Para marcar hay que estar dentro del área. Es importante para Griezmann y para el equipo . Los atacantes viven de marcar goles. Muy bien Antoine hoy. Nos ha dado muchísimo».

El preparador exhibió su cara más optimista: «No depende solo de un jugador, depende de la mentalidad del equipo. Si todo el mundo está bien y en su mejor forma, se puede luchar . Pero con la distancia que tenemos está complicado. Pero esta semana hemos jugado bien y me da confianza», explicó sobre la posibilidad de ganar la Liga. Koeman quiso desmentir que tuviera algún problema con Riqui Puig . «Parece que tengo algo en contra de Riqui, y no es así. El otro día hablé de jóvenes, no sólo de Riqui. También está Konrad, Junior, Matheus... que no tienen minutos. Pero no solo hablo de Riqui. Yo quiero lo mejor para todos los jugadores . Yo hablo con los jugadores. Hay que hablar sobre lo que es mejor para él», quiso aclarar antes de elogiar a Messi y explicar su sustitución: « El Barça necesita a Leo , por su importancia, efectividad... le necesitamos. Para luchar por los títulos. Gracias al resultado, hemos podido cambiarle, y a Pedri. No quisimos arriesgar a Araújo y también saqué a Dest, gracias al marcador. Se esfuerza al máximo para ayudar al equipo. Últimamente está bien, con mucha efectividad. Como al equipo, le costó el inicio de temporada, pero siempre ha estado muy motivado. Ahora marca más , pero siempre ha estado metido».

Uno de los jugadores más destacados del partido fue Antoine Griezmann , que logró anotar un doblete, al igual que Messi. Tras muchos partidos estrellándose contra los porteros rivales, el francés pudo respirar tras anotar el primer gol del Barcelona. «Necesitábamos los tres puntos, ganar y coger esta racha. Estoy muy contento por el trabajo del equipo. Debemos sumar de tres en tres », empezó explicando el delantero, que añadió: «Sabíamos que era un campo difícil y un rival complicado. Hemos empezado muy bien. Hay que seguir así». Griezmann destacó la importancia de acabar con la portería a cero y elogio a Umtiti: «Samuel no estaba preparado porque se ha incorporado justo después del calentamiento. Hemos trabajado muy bien». Y valoró también sus propios goles: «En el primero, no estaba en fuera de juego y por eso la jugué. Luego me la da Ousmane, intento tirar y por suerte entra. Antes no entraban y ahora parece que las cosas van bien ». El galo quiso lanzar un mensaje optimista de cara al título de Liga: «Debemos sumar tres puntos en todos los partidos, después veremos qué pasará. Hay que mantener la buena imagen que mostramos ante el Athletic».

Óscar Mingueza regresó a la titularidad tras las molestias que sufrió Araújo en el calentamiento. El central ha considerado que el triunfo ha sido importante. «Estoy muy contento por la victoria. Llevamos tres seguidas fuera de casa . Era importante empezar así y estoy muy feliz por el equipo», explicó el jugador, que añadió: «Estamos trabajando igual, los entrenamientos son los mismos. La efectividad ha sido mejor. Algún día tenían que entrar las ocasiones. Este es el camino a seguir». Y se refirió a la titularidad de Samuel Umtiti , que apuntaba a la suplencia y se vio obligado a jugar enterándose en el calentamiento: «Ha hecho un muy buen partido y se lo merecía después de tanto tiempo. Me alegro mucho por él».