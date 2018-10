Fútbol El infierno de Malcom El futbolista, que solo ha jugado 26 minutos, sabrá esta tarde si entra en la convocatoria tras dos descartes seguidos

Sergi Font

No se imaginaba Malcom cuando decidió darle calabazas a la Roma en el último instante para fichar por el Barcelona, que su protagonismo sería nulo. Aunque en pretemporada transmitió buenas sensaciones, Ernesto Valverde no le ha dado la oportunidad de demostrar sus cualidades. El brasileño solo ha disputado 26 minutos en los diez partidos que se han jugado hasta el momento, repartidos en 7 minutos ante el Valladolid para perder tiempo y otros 19 en Leganés, cuando se vio cargado además, con la responsabilidad de ayudar a dar la vuelta al marcador. A partir de ahí, ni siquiera ha entrado en las dos siguientes, y últimas, convocatorias (Athletic de Bilbao y Tottenham). Por este motivo, Malcom está expectante a la lista que esta tarde facilitará Valverde tras el entrenamiento vespertino.

Es la manera con la que Valverde está dejando claro que no le gusta que le fichen jugadores sin consultárselo. «Es un jugador joven y el club ha pensado que nos puede ayudar», se limitó a responder el técnico cuando le cuestionaron por la llegada del futbolista en pretemporada. Escueta respuesta y demostración con hechos de su disconformidad con el fichaje, lo que evidencia una descoordinación con la secretaría técnica. El Barcelona invirtió 41 millones fijos más otro en variables para que el Girondins de Burdeos rompiera el acuerdo que tenía con la Roma y aceptara traspasarlo al Camp Nou. El futbolista se bajó del avión que debía llevarle a la capital italiana en el último momento y en el club transalpino, que le esperaba para presentarle oficialmente, no sentó bien la actuación de la entidad catalana.

Malcom está viviendo ahora un infierno. Su fichaje, avalado por Monchi, estaba destinado a fructificar en la Roma, donde debía pelear por la titularidad, aunque con muchas opciones de afianzarse en el once. En cambio, ha visto cómo el Barcelona le ha relegado al ostracismo. Además, el propio Valverde se ha encargado de dejar bien claro que Dembélé está por delante del brasileño y lo ha demostrado colocándole en el once titular durante los diez primeros partidos. Únicamente en Wembley, este pasado miércoles, se quedó en el banquillo, algo que le disgustó profundamente por la importancia del duelo, la entidad de la competición y el caché del rival, el Tottenhem. Curiosamente, Malcom se quedó fuera de la lista de convocados para el partido en el que Dembélé no iba a jugar, lo que demuestra que ni la ausencia del francés le podría favorecer. Arthur fue el escogido.