El gravísimo error de Courtois en el Bélgica-Rusia

El estreno de Bélgica en la fase de clasificación de la Eurocopa 202o está marcado por el gravísimo error de Courtois que le costó a los suyos el gol del empate ante Rusia.

El guardameta del Real Madrid salió con la pelota controlada hacia la frontal de su área y acabó haciéndose un lío ante la presión de Cheryshev, que le robó el balón y marcó a puerta vacía. Una muestra más de que Courtois no tiene su mejor temporada y que su titularidad en el Madrid fue más una decisión de despachos que deportiva.

Courtois what you doing 😭😭😭🤣 pic.twitter.com/m4gUe24CRZ