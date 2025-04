El elogio de Guardiola a Silva: «Es el mejor en espacios reducidos»

Es por todos sabido que se trata de unos de los jugadores más talentosos del fútbol español de los últimos años, clave del buen juego del Manchester City y figura del club desde que llegó procedente del Valencia. Por eso, tras la victoria de ante el Newcastle , a nadie le extrañó el elogio de Pep Guardiola a David Silva, un jugador que a sus 34 años sigue derrochando talento a raudales.

«Lo que ha hecho es increíble, no solo hoy sino en los últimos diez años también. En espacios reducidos es uno de los mejores que he visto . Ha regresado del parón con un ritmo increíble. Si decide seguir jugando, puede jugar donde quiera. No tengo duda sobre eso«, dijo Guardiola en rueda de prensa. Silva, que lleva diez años en Mánchester, se marchará a final de esta temporada y Guardiola ha pedido un homenaje a su altura como leyenda de club.

«Queremos que la gente vuelva al Etihad para que pueda despedirse como lo que es una de las grandes leyendas del club. Si los seguidores no pueden estar, volverá para despedirse», apuntó el técnico español.

A todo esto, la exhibición del City y de Silva llegan con la vuelta de los octavos de Champions contra el Real Madrid en el horizonte. Una vez se ha confirmado el éxito del Liverpool en la Premier, los de Guardiola están aprovechando estos partidos para hacer pruebas y prepararse de cara al duelo que marcará el final de temporada.

El encuentro se jugará previsiblemente en Portugal , si bien Guardiola dijo hace poco que le gustaría que se disputase en Mánchester, algo que parece que no podrá ser consecuencia de la pandemia de coronavirus. A propósito de este partido, y la posible consecución de la Champions, Guardiola también tuvo unas palabras: «Sería el final perfecto, por supuesto. Para él, para Agüero. Lo habría sido para Kompany la pasada temporada».