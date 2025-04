Zurutuza, contra la decisión del CSD: «No entiendo que no nos dejen ir a Zubieta a correr»

David Zurutuza , futbolista de la Real Sociedad, dijo que no entiende que no permitan a los jugadores del equipo donostiarra ir a Zubieta «a correr».

El club guipuzcoano comunicó el sábado que los jugadores que lo desearan, de manera voluntaria, podrían ejercitarse individualmente , con todas las medidas de seguridad establecidas, en las instalaciones de Zubieta a partir del martes, en aplicación de la prórroga del estado de alarma , que permite la vuelta al trabajo para actividades no esenciales.

Sin embargo, el Consejo Superior de Deportes (CSD) se mostró contrario a esa decisión al entender que el decreto sobre el estado de alarma prohíbe la apertura de cualquier centro deportivo y la Real Sociedad, este domingo, decidió acatar esa interpretación.

Zurutuza, en su cuenta personal de Twitter, se mostró disconforme con no poder regresar al trabajo.

«No entiendo la decisión que se ha tomado con no dejarnos ir a las instalaciones de Zubieta a correr, acudiendo tres personas a un campo de hierba de una hectárea aproximadamente. Pienso que la responsabilidad de la Real Sociedad en estos momentos es máxima y los mayores perjudicados en caso de contagio seríamos los jugadores y, por tanto, el propio club», escribió.

«Soy consciente de que nuestro trabajo es entretener al público y no tiene mayor trascendencia en lo que es el funcionamiento social. Creo que hay normas que se adecúan a la realidad y otras que están lejos de ella. Es mi discreta manera de demostraros mi malestar con la decisión. Nada más . Todos juntos saldremos de esta», concluyó.

«No buscábamos ventaja»

Por su parte, el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperriba y dejó claro durante una entrevista en Radio Marca que la Real Sociedad sólo pretendía que sus jugadores regresasen a su lugar de trabajo para trabajar sin ninguna intención de tomar ventaja respecto a otros equipos.

« Respetamos absolutamente la situación existente , somos los primeros que cumplimos a rajatabla con todas las medidas sanitarias que existen, esa es nuestra intención ahora y siempre. En cuanto a la conversación con el CSD, ha sido muy agradable, sin tensión. Pensábamos que, como otros trabajadores, podríamos volver a nuestro lugar de trabajo, al terminar el decreto sobre los trabajos no esenciales, nada más, para hacer trabajos físicos e individuales, nada más. ¿Nos hemos equivocado? Nos hemos equivocado, pero no buscábamos ventaja ».

«Me gustaría aclarar que no volvíamos a los entrenamientos, porque no eran obligatorios ni había entrenadores. Lo que entendíamos es que el trabajo que se está haciendo en casa se pudiese hacer en el lugar de trabajo, sin utilizar ni vestuarios, ni espacios comunes, ni nada, aprovechando los ocho campos que tenemos, con dos jugadores en cada uno . No eran entrenamientos de grupo y no había balón. Como desde este lunes se podía volver al lugar de trabajo, pensábamos que el lugar de trabajo era Zubieta», argumentó.

