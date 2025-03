El Barça-Nápoles, en riesgo de jugarse a puerta cerrada

El trascendental partido entre el Barcelona y el Nápoles, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League, podría celebrarse a puerta cerrada como medida de prevención para evitar la propagación del coronavirus. El encuentro se disputará el próximo 18 de marzo y según publicaba hoy L'Esportiu no corre riesgo de suspensión pero sí de que se juegue sin público. Esta decisión fue tomada el pasado sábado por la Secretaria General de L’Esport, la Conselleria de Salut i Interior y la Agència de Salud Pública en la reunión que los responsables de los tres organismos mantuvieron y en la que ya decidieron aplazar el Maratón de Barcelona, que debía celebrarse el 15 de marzo y que finalmente se disputará el próximo 25 de octubre.

El Barcelona no ha desmentido la información pero tampoco la ha confirmada. Fuentes del club consultadas por este periódico aseguran que «de momento no nos han dicho nada» y que en el momento que se les comunique una decisión «actuaremos de la forma que sea oportuna». No obstante, desde la Generalitat han reconocido abiertamente que están valorando la posibilidad. Gerard Figueras, secretari general de l'Esport , consideró este lunes en el programa «Els Matins de Catalunya Ràdio» que «es una hipótesis, no hay una decisión tomada, hay que hablarlo con el Barça». Aunque dejó claro que «toda la prudencia aconseja que el partido se juegue a puerta cerrada»

Esta semana se tomará la decisión definitiva. De momento ya hay unas 5.000 entradas vendidas a seguidores italianos . El secretari general de l'Esport de la Generalitat admitió que aunque la ciudad de Nápoles no es una de las zonas aisladas, Italia es un país de riesgo debido a la incidencia que está teniendo el Covid-19. La situación de gravedad que afecta a Italia, donde el coronavirus ya se ha cobrado 366 muertos en todo el país y la cifra de contagios supera ya la barrera de los 6.000 afectados, ha provocado la suspensión de muchas competiciones en Italia y han propiciado que la Generalitat apueste por dejar sin público el Barça-Nápoles.